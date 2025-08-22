$41.220.16
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Міністерство оборони України придбало 18 тисяч неякісних балістичних окулярів-масок на понад 25 мільйонів гривень. ДБР розслідує кримінальне провадження, двом посадовцям вручено підозри.

Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину

Міністерство оборони України закупило партію неякісних балістичних окулярів-масок на понад 25 мільйонів гривень через недбалість двох посадовців, що відповідають за перевірку якості товару. Відповідне кримінальне провадження розслідує Державне бюро розслідувань, деяким фігурантам вже вручені підозри, пише УНН.

У грудні 2024 року Міністерство оборони України отримало партію з 18 тисяч балістичних окулярів-масок для військових, які мали захищати від осколкових уражень. Здавалося б, звичайна закупівля в рамках офіційного державного контракту. Але як виявилося товар не витримав навіть базових лабораторних випробувань, а держава при цьому витратила на неякісний товар понад 25 мільйонів гривень.

Ця історія - приклад того, як через службову недбалість та змову бізнесу з чиновниками для армії вчергове закупили неякісний захист за бюджетні кошти.

Хронологія подій

За даними наших джерел в МОУ, державне підприємство Міністерства оборони "Державний оператор тилу" у вересні 2024 року підписало контракт із ТОВ "ТС Трейд Україна". Відповідно до договору компанія зобов’язалась поставити 18 тисяч захисних балістичних окулярів-масок.

За даними системи YouControl, уповноваженою особою ТОВ "ТС Трейд Україна" на підписання договорів є Олег Гумен.

За процедурою, перед закупівлею екіпірування спочатку повинно пройти перевірку якості. Не виключенням були й згадані балістичні окуляри-маски. За словами співрозмовника видання з Міністерства оборони, ТОВ "ТС Трейд Україна" надало декілька зразків для проведення випробувань до Національного університету оборони України. Під час перевірки виявилося, що товар неналежної якості і не зможе захистити наших військових від осколків.

За нашими даними, відповідний висновок науковців був наданий "Державному оператору тилу". У документі прямо зазначалось, що окуляри не витримали обстріл імітатором осколку. 

Гроші проти науки

Як розповіли в МОУ, директор "ТС Трейд Україна" Олег Гумен не погодився з результатами випробувань і вимагав, щоб окуляри перевірили повторно у трьох незалежних лабораторіях. Але програмний директор держпідприємтсва "Державний оператор тилу" Вікторія Виноградова проігнорувала цю вимогу. Замість того, щоб наполягати на нових тестах, вона закрила очі на невідповідну якість екіпірування для військових, хоча саме вона мала б ознайомитися з висновками науковців, які вказали, що окуляри насправді ніяк не захистять військових у бойових умовах.

Гумен все ж звернувся до приватної структури — ТОВ "Науково-інженерний центр випробувань виробів та матеріалів захисту", де дивним чином окуляри  пройшли випробування і отримали позитивний відгук.

Попри те, що науковці Національного університету оборони України визнали окуляри-маски непридатними для захисту від осколкових уражень начальник Центрального управління контролю якості МОУ Ігор Лещенко все ж призначив перевірку товару, який не пройшов випробувань. За результатами огляду, як не дивно, партія товару була визнана якісною, розповів співрозмовник видання. Лещенко підписав відповідні висновки перевірки і це відкрило шлях до подальшої закупівлі товару. За нашими даними, йому вже оголошено про підозру  через недбале ставлення військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст 425 ККУ).

Директору компанії-постачальника Олегу Гумену також вручене повідомлення про підозру за ч. 5 ст 191 ККУ (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Виходить, через те, що двоє посадовців – Виноградова і Лещенко не проконтролювали якість екіпіювання, не провели додаткових випробувань Міноборони закупило 18 тисяч неякісних окулярів-масок для військових, а держава заплатила за це  понад 25 мільйонів гривень.

Замість надійного захисту військовим придбали захист, який не витримав навіть стандартних випробувань в лабораторних умовах, не кажучи вже про бойові.

Здавалося б, численні історії з бронежилетами, шоломами та зброєю, що не стріляє мали б уже навчити посадовців Міноборони перевіряти товар, який вони купують. Але на практиці ситуація зовсім протилежна.

Історія з балістичними окулярами — не просто "недбалість". Це злочин, у якому переплелися інтереси бізнесу та байдужість посадовців, які займаються забезпеченням наших Збройних сил.

Лілія Подоляк

Війна в УкраїніКримінал та НППублікації
Національний університет оборони України
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Україна