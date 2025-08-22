Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
Актриса Блейк Лайвли сыграет и выступит продюсером в романтической комедии-боевике "Список выживания" от Lionsgate. Это ее первая крупная роль после конфликта с Джастином Балдони, судебные процессы с которым продолжаются.
Медиакорпорация Lionsgate подтвердила, что голливудская актриса Блейк Лайвли сыграет и выступит продюсером в романтической комедии-боевике "Список выживания".
Детали
В четверг Lionsgate подтвердила, что "приобрела сценарий к фильму "Список выживания", который описывают как "романтическую комедию-боевик", продюсером и главной участницей которого выступит Лайвли".
Вопреки своему желанию, интеллектуальную продюсершу реалити-шоу Энни назначают в новое шоу, которое ведет известный эксперт по выживанию Чоппер Лейн. Однако, когда кораблекрушение заставляет их оказаться на необитаемом острове, Энни обнаруживает, что Чоппер – мошенник и ничего не знает о выживании, оставляя ей ответственность за то, как спасти их жизни. Вынужденные работать вместе, они начинают проявлять неожиданную химию
Кто сыграет Чоппера Лейна, еще не определено, пишет издание. Как сообщают многочисленные отраслевые издания, для нового проекта Лайвли намерена объединить усилия с продюсером сериалов "Злая" и "Ла-Ла Ленд" Марком Платтом.
Конфликт с Джастином Балдони
Эта новость появилась на фоне нескольких судебных процессов между Лайвли и ее коллегой по фильму "Покинь, если любишь" Джастином Балдони. Фильм, основанный на бестселлере Коллин Гувер, рассказывает о Лили Блум (Лайвли) и ее отношениях с мужем (Балдони), чья темная сторона отражает насилие ее отца.
Однако в конце 2024 года Блейк Лайвли подала жалобу, обвинив Балдони в сексуальных домогательствах и создании враждебной рабочей атмосферы, утверждая, что он совершал нежелательные ухаживания, а затем ответил кампанией по клевете, когда она выразила обеспокоенность.
Балдони ответил серией масштабных исков о клевете против Лайвли, ее мужа Райана Рейнольдса и даже The New York Times, утверждая, что они пытались разрушить его репутацию.
Ранее в этом году федеральный судья отклонил эти встречные иски, признав его претензии юридически недостаточными, но дело Лайвли о домогательствах все еще рассматривается и назначено к суду на март 2026 года.
