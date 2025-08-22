Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
13:07 • 254 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 2208 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 10230 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 12459 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 10277 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 11735 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 10553 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
22 августа, 05:52 • 13037 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 22263 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 44535 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
87%
740мм
Популярные новости
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto22 августа, 03:12 • 18201 просмотра
Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине22 августа, 04:16 • 11046 просмотра
Уже 21 пострадавший от атаки рф в Мукачево, пожар до сих пор не потушенVideo22 августа, 05:44 • 4356 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 12018 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 6118 просмотра
публикации
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
13:07 • 256 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 10233 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 12461 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 44535 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 15742 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Китай
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони13:10 • 50 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 1830 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 6376 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 21809 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 91344 просмотра
Актуальное
Лекарственные средства
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Криптовалюта
COVID-19

Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Актриса Блейк Лайвли сыграет и выступит продюсером в романтической комедии-боевике "Список выживания" от Lionsgate. Это ее первая крупная роль после конфликта с Джастином Балдони, судебные процессы с которым продолжаются.

Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони

Медиакорпорация Lionsgate подтвердила, что голливудская актриса Блейк Лайвли сыграет и выступит продюсером в романтической комедии-боевике "Список выживания". Это первая крупная роль актрисы после громкого конфликта с коллегой Джастином Балдони, судебные процессы с которым до сих пор продолжаются.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

В четверг Lionsgate подтвердила, что "приобрела сценарий к фильму "Список выживания", который описывают как "романтическую комедию-боевик", продюсером и главной участницей которого выступит Лайвли".

Вопреки своему желанию, интеллектуальную продюсершу реалити-шоу Энни назначают в новое шоу, которое ведет известный эксперт по выживанию Чоппер Лейн. Однако, когда кораблекрушение заставляет их оказаться на необитаемом острове, Энни обнаруживает, что Чоппер – мошенник и ничего не знает о выживании, оставляя ей ответственность за то, как спасти их жизни. Вынужденные работать вместе, они начинают проявлять неожиданную химию

- говорится в официальном описании студии.

Кто сыграет Чоппера Лейна, еще не определено, пишет издание. Как сообщают многочисленные отраслевые издания, для нового проекта Лайвли намерена объединить усилия с продюсером сериалов "Злая" и "Ла-Ла Ленд" Марком Платтом.

Конфликт с Джастином Балдони

Эта новость появилась на фоне нескольких судебных процессов между Лайвли и ее коллегой по фильму "Покинь, если любишь" Джастином Балдони. Фильм, основанный на бестселлере Коллин Гувер, рассказывает о Лили Блум (Лайвли) и ее отношениях с мужем (Балдони), чья темная сторона отражает насилие ее отца.

Однако в конце 2024 года Блейк Лайвли подала жалобу, обвинив Балдони в сексуальных домогательствах и создании враждебной рабочей атмосферы, утверждая, что он совершал нежелательные ухаживания, а затем ответил кампанией по клевете, когда она выразила обеспокоенность.

Балдони ответил серией масштабных исков о клевете против Лайвли, ее мужа Райана Рейнольдса и даже The New York Times, утверждая, что они пытались разрушить его репутацию.

Ранее в этом году федеральный судья отклонил эти встречные иски, признав его претензии юридически недостаточными, но дело Лайвли о домогательствах все еще рассматривается и назначено к суду на март 2026 года.

Напомним

УНН писал, что личные сообщения между актрисой Блейк Лайвли и ее подругой, певицей Тейлор Свифт, могут быть переданы актеру и режиссеру Джастину Балдони и использованы в рамках громкого судебного процесса. 

Алена Уткина

КультураУНН Lite
Тейлор Свифт
Нью-Йорк Таймс