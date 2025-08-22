Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони

Медиакорпорация Lionsgate подтвердила, что голливудская актриса Блейк Лайвли сыграет и выступит продюсером в романтической комедии-боевике "Список выживания". Это первая крупная роль актрисы после громкого конфликта с коллегой Джастином Балдони, судебные процессы с которым до сих пор продолжаются.

Детали

В четверг Lionsgate подтвердила, что "приобрела сценарий к фильму "Список выживания", который описывают как "романтическую комедию-боевик", продюсером и главной участницей которого выступит Лайвли".

Вопреки своему желанию, интеллектуальную продюсершу реалити-шоу Энни назначают в новое шоу, которое ведет известный эксперт по выживанию Чоппер Лейн. Однако, когда кораблекрушение заставляет их оказаться на необитаемом острове, Энни обнаруживает, что Чоппер – мошенник и ничего не знает о выживании, оставляя ей ответственность за то, как спасти их жизни. Вынужденные работать вместе, они начинают проявлять неожиданную химию - говорится в официальном описании студии.

Кто сыграет Чоппера Лейна, еще не определено, пишет издание. Как сообщают многочисленные отраслевые издания, для нового проекта Лайвли намерена объединить усилия с продюсером сериалов "Злая" и "Ла-Ла Ленд" Марком Платтом.

Конфликт с Джастином Балдони

Эта новость появилась на фоне нескольких судебных процессов между Лайвли и ее коллегой по фильму "Покинь, если любишь" Джастином Балдони. Фильм, основанный на бестселлере Коллин Гувер, рассказывает о Лили Блум (Лайвли) и ее отношениях с мужем (Балдони), чья темная сторона отражает насилие ее отца.

Однако в конце 2024 года Блейк Лайвли подала жалобу, обвинив Балдони в сексуальных домогательствах и создании враждебной рабочей атмосферы, утверждая, что он совершал нежелательные ухаживания, а затем ответил кампанией по клевете, когда она выразила обеспокоенность.

Балдони ответил серией масштабных исков о клевете против Лайвли, ее мужа Райана Рейнольдса и даже The New York Times, утверждая, что они пытались разрушить его репутацию.

Ранее в этом году федеральный судья отклонил эти встречные иски, признав его претензии юридически недостаточными, но дело Лайвли о домогательствах все еще рассматривается и назначено к суду на март 2026 года.

