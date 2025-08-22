$41.220.16
Ексклюзив
13:07 • 362 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 2310 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 10319 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 12556 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 10322 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 11768 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 10576 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 13051 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 22275 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 44574 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Акторка Блейк Лайвлі зіграє та виступить продюсеркою у романтичній комедії-бойовику "Список виживання" від Lionsgate. Це її перша велика роль після конфлікту з Джастіном Балдоні, судові процеси з яким тривають.

Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні

Медіакорпорація Lionsgate підтвердила, що голлівудська акторка Блейк Лайвлі зіграє та виступить продюсеркою у романтичній комедії-бойовику "Список виживання". Це перша велика роль акторки після гучного конфлікту з колегою Джастіном Балдоні, судові процеси з яким досі тривають.

Про це пише УНН із посиланням на Independent.

Деталі

У четвер Lionsgate підтвердила, що "придбала сценарій до фільму "Список виживання", який описують як "романтичну комедію-бойовик", продюсером та головною участю якого виступить Лайвлі".

Всупереч своєму бажанню, інтелектуальну продюсерку реаліті-шоу Енні призначають до нового шоу, яке веде відомий експерт з виживання Чоппер Лейн. Однак, коли корабельна аварія змушує їх опинитися на безлюдному острові, Енні виявляє, що Чоппер – шахрай і нічого не знає про виживання, залишаючи їй відповідальність за те, як врятувати їх життя. Змушені працювати разом, вони починають виявляти несподівану хімію

- йдеться в офіційному описі студії.

Хто зіграє Чоппера Лейна ще не визначено, пише видання. Як повідомляють численні галузеві видання, для нового проєкту Лайвлі має намір об'єднати зусилля з продюсером серіалів "Зла" та "Ла-Ла Ленд" Марком Платтом.

Конфлікт із Джастіном Балдоні

Ця новина з'явилася на тлі кількох судових процесів між Лайвлі та її колегою по фільму "Покинь, якщо кохаєш" Джастіном Балдоні. Фільм, заснований на бестселері Коллін Гувер, розповідає про Лілі Блум (Лайвлі) та її стосунки з чоловіком (Балдоні), чия темна сторона відображає насильство її батька.

Однак наприкінці 2024 року Блейк Лайвлі подала скаргу, звинувативши Балдоні у сексуальних домаганнях та створенні ворожої робочої атмосфери, стверджуючи, що він здійснював небажані залицяння, а потім відповів кампанією з наклепів, коли вона висловила занепокоєння.

Балдоні відповів серією масштабних позовів про наклеп проти Лайвлі, її чоловіка Раяна Рейнольдса та навіть The New York Times, стверджуючи, що вони намагалися зруйнувати його репутацію.

Раніше цього року федеральний суддя відхилив ці зустрічні позови, визнавши його претензії юридично недостатніми, але справа Лайвлі про домагання все ще розглядається і призначена до суду на березень 2026 року.

Нагадаємо

УНН писав, що приватні повідомлення між актрисою Блейк Лайвлі та її подругою, співачкою Тейлор Свіфт, можуть бути передані актору і режисеру Джастіну Балдоні і використані в рамках гучного судового процесу. 

Альона Уткіна

КультураУНН Lite
Тейлор Свіфт
The New York Times