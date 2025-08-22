Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні

Медіакорпорація Lionsgate підтвердила, що голлівудська акторка Блейк Лайвлі зіграє та виступить продюсеркою у романтичній комедії-бойовику "Список виживання". Це перша велика роль акторки після гучного конфлікту з колегою Джастіном Балдоні, судові процеси з яким досі тривають.

Про це пише УНН із посиланням на Independent.

Деталі

У четвер Lionsgate підтвердила, що "придбала сценарій до фільму "Список виживання", який описують як "романтичну комедію-бойовик", продюсером та головною участю якого виступить Лайвлі".

Всупереч своєму бажанню, інтелектуальну продюсерку реаліті-шоу Енні призначають до нового шоу, яке веде відомий експерт з виживання Чоппер Лейн. Однак, коли корабельна аварія змушує їх опинитися на безлюдному острові, Енні виявляє, що Чоппер – шахрай і нічого не знає про виживання, залишаючи їй відповідальність за те, як врятувати їх життя. Змушені працювати разом, вони починають виявляти несподівану хімію - йдеться в офіційному описі студії.

Хто зіграє Чоппера Лейна ще не визначено, пише видання. Як повідомляють численні галузеві видання, для нового проєкту Лайвлі має намір об'єднати зусилля з продюсером серіалів "Зла" та "Ла-Ла Ленд" Марком Платтом.

Конфлікт із Джастіном Балдоні

Ця новина з'явилася на тлі кількох судових процесів між Лайвлі та її колегою по фільму "Покинь, якщо кохаєш" Джастіном Балдоні. Фільм, заснований на бестселері Коллін Гувер, розповідає про Лілі Блум (Лайвлі) та її стосунки з чоловіком (Балдоні), чия темна сторона відображає насильство її батька.

Однак наприкінці 2024 року Блейк Лайвлі подала скаргу, звинувативши Балдоні у сексуальних домаганнях та створенні ворожої робочої атмосфери, стверджуючи, що він здійснював небажані залицяння, а потім відповів кампанією з наклепів, коли вона висловила занепокоєння.

Балдоні відповів серією масштабних позовів про наклеп проти Лайвлі, її чоловіка Раяна Рейнольдса та навіть The New York Times, стверджуючи, що вони намагалися зруйнувати його репутацію.

Раніше цього року федеральний суддя відхилив ці зустрічні позови, визнавши його претензії юридично недостатніми, але справа Лайвлі про домагання все ще розглядається і призначена до суду на березень 2026 року.

Нагадаємо

