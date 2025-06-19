Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні

Приватні повідомлення між актрисою Блейк Лайвлі та її подругою, співачкою Тейлор Свіфт, можуть бути передані актору і режисеру Джастіну Балдоні і використані в рамках гучного судового процесу. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

Федеральний суддя Льюїс Дж. Ліман дозволив акторові та продюсеру отримати доступ до повідомлень між Лайвлі та Свіфт.

Спілкування між Лайвлі та її подругою Свіфт щодо оточення на знімальному майданчику фільму "Все закінчується нами" має відношення до справи. - постановив суддя.

Блейк Лайвлі намагалася заблокувати доступ до своїх розмов зі Свіфт, але суд відхилив її запит.

Команда Лайвлі подала заявку, щоб запобігти отриманню Балдоні повідомлень, стверджуючи, що вони не мають відношення до справи.

Контекст

У грудні 2024 року Лайвлі подала до суду на Балдоні та його студію, звинувативши його у сексуальних домаганнях на знімальному майданчику та кампанії з руйнування її репутації. Балдоні подав до суду на Лайвлі за наклеп, але минулого тижня позов було відхилено.

У травні адвокати Балдоні намагалися отримати повідомлення безпосередньо від Тейлор Свіфт, надіславши офіційні повістки від її імені та її юридичній команді. Однак повістки були відкликані після того, як команда Свіфт відповіла, заявивши, що запит був "безпідставним".

Нагадаємо

На початку 2025 року у США відбулися перші засідання у справі про наклеп між Блейк Лайвлі та Джастіном Балдоні. Сторони сперечалися щодо оприлюднення юридичних матеріалів і можливості допиту Лайвлі адвокатом Балдоні. Справа набирала обертів.

УНН передавав, що суддя Льюїс Дж. Ліман у США 5 червня відхилив позов актора Джастіна Балдоні на 400 мільйонів доларів проти Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса, а також зустрічний позов на 250 млн доларів проти New York Times.