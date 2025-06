Скандальний позов розвалився: Балдоні програв справу проти Лайвлі та Рейнольдса на $400 млн

Суддя Льюїс Дж. Ліман у США 5 червня відхилив позов актора Джастіна Балдоні на 400 мільйонів доларів проти Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса, а також зустрічний позов на 250 млн доларів проти New York Times. Про це пише УНН із посиланням на Page Six.

Деталі

Джастін Балдоні та його продюсерська компанія Wayfarer Studios вимагали компенсацію в 400 млн доларів, звинувативши Блейк Лайвлі і її чоловіка Раяна Рейнольдса в наклепі після того, як Лайвлі повідомила Каліфорнійський департамент з питань громадянських прав про нібито сексуальні домагання з боку Балдоні під час зйомок фільму "Покинь, якщо кохаєш" ("It Ends With Us") у грудні 2024 року. Крім того, він подав зустрічний позов на 250 млн доларів проти New York Times за схоже звинувачення.

Згідно з документами, отриманими виданням Page Six, суддя Ліман відхилив позов, пояснивши, що в оригінальній скарзі Балдоні "не наведено жодних тверджень, які б прямо пов’язували Лайвлі з розповсюдженням конфіденційних заяв". А також не доведено, що Рейнольдс, його піарниця Леслі Слоун чи газета справді сумнівалися в правдивості цих звинувачень - умова, необхідна для позову про наклеп.

Юридична команда Бальдоні має час до 23 червня, щоб внести зміни до своїх позовних вимог щодо порушення неявного договору та неправомірного втручання в договір, ідеться у публікації.

Адвокати Лайвлі, Есра Хадсон та Майк Готліб, у заяві для Page Six відзначили це рішення як "повну перемогу та повне виправдання" для акторки.

Адвокати написали: "Як ми говорили з першого дня, цей позов на "400 мільйонів доларів" був фіктивним, і Суд розгледів його наскрізь".

Вони "з нетерпінням чекають наступного раунду, який передбачає відшкодування гонорарів адвокатів, потрійної компенсації збитків та штрафних санкцій" через "зловживання судовим процесом".

Додамо

Чутки про сварку акторів з'явилися після прем'єри фільму у серпні 2024 року. Невдовзі Лайвлі офіційно подала до суду за нібито сексуальні домагання, помсту, порушення договору, заподіяння емоційних страждань, порушення недоторканності приватного життя та втрату заробітної плати.

