Том Фелтон відмахнувся від критики поглядів Роулінг: реакція фанатів неоднозначна

Британський актор Том Фелтон відмахується від суперечок навколо антитрансових поглядів письменниці Джоан Роулінг. Фанати відреагували, дехто дуже розлючений, є також розчарування.

Передає УНН із посиланням на The Independent.

Деталі

Тома Фелтона, відомого глядачеві завдяки ролі Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера, запитали нещодавно, під час проходження червоною доріжкою на церемонії вручення премії "Tony Award":

Чи погляди Роулінг впливають на вас взагалі? Та чи взагалі впливають на вашу роботу у світі Гаррі Поттера?

Він відповів:

Ні, я не можу сказати, що так. Я не дуже налаштований на це. .. Єдине, що я завжди нагадую собі, це те, що мені пощастило подорожувати світом – ось я в Нью-Йорку – і я не бачив нічого, що об’єднувало б світ більше, ніж Поттер. І вона відповідальна за це, тому я неймовірно вдячний - сказав Фелтон.

Минулого тижня 37-річний колишній зірка дитячих серіалів повідомив, що виконає роль Драко Мелфоя у виставі "Гаррі Поттер і прокляте дитя" на Бродвеї наприкінці цього року. При цьому, участь у проекті викликала багато запитань через погляди авторки "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг на транс-спільноту, за які вона зазнала широкої критики та негативної реакції.

Прихильники розчаровані у Фелтоні?

Фанати Гаррі Поттера відреагували на те, що Том Фелтон відмахнувся від суперечки навколо антитрансових поглядів Джоан Роулінг.

І хоча раніше постійні прихильники Роулінг хвалили Фелтона, наразі шанувальники Гаррі Поттера, здається зовсім не переконані.

Отже, він каже, що вирішив активно ігнорувати життя квір-людей, які знаходяться під загрозою через погляди Роулінг, тому що... *тому що він отримує гроші і можливість подорожувати? Звичайно, це НАБАГАТО важливіше, ніж буквальне позбавлення життя і прав! - ідеться в дописі користувача на платформі X.

Інший зауважив:

Людям байдуже до проблем, які не "впливають на них". У цьому й проблема, чи не так?

"Так виглядає привілейованість, і ми не повинні ігнорувати, скільки шкоди приносить заплющення очей на те, що нас безпосередньо не стосується", - заявив третій.

Нагадаємо

Джоан Роулінг зробила допис, який розкритикували як випад проти акторів "Гаррі Поттера", котрі підтримали трансгендерну спільноту.

УНН передавав: HBO оголосив акторів на ролі Дамблдора, Макґонеґел, Снейпа та Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер". Зйомки серіалу, який буде точною адаптацією книг Роулінг, розпочнуться цього літа.

Нік Фрост, який зіграє Геґріда в новому серіалі про Гаррі Поттера, заявив, що не копіюватиме гру Роббі Колтрейна.