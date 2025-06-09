Том Фелтон відмахнувся від критики поглядів Роулінг: реакція фанатів неоднозначна
Київ • УНН
Том Фелтон заявив, що суперечки навколо поглядів Роулінг не впливають на його роботу. Фанати розкритикували актора за ігнорування проблем транс-спільноти.
Британський актор Том Фелтон відмахується від суперечок навколо антитрансових поглядів письменниці Джоан Роулінг. Фанати відреагували, дехто дуже розлючений, є також розчарування.
Передає УНН із посиланням на The Independent.
Деталі
Тома Фелтона, відомого глядачеві завдяки ролі Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера, запитали нещодавно, під час проходження червоною доріжкою на церемонії вручення премії "Tony Award":
Чи погляди Роулінг впливають на вас взагалі? Та чи взагалі впливають на вашу роботу у світі Гаррі Поттера?
Він відповів:
Ні, я не можу сказати, що так. Я не дуже налаштований на це. .. Єдине, що я завжди нагадую собі, це те, що мені пощастило подорожувати світом – ось я в Нью-Йорку – і я не бачив нічого, що об’єднувало б світ більше, ніж Поттер. І вона відповідальна за це, тому я неймовірно вдячний
Минулого тижня 37-річний колишній зірка дитячих серіалів повідомив, що виконає роль Драко Мелфоя у виставі "Гаррі Поттер і прокляте дитя" на Бродвеї наприкінці цього року. При цьому, участь у проекті викликала багато запитань через погляди авторки "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг на транс-спільноту, за які вона зазнала широкої критики та негативної реакції.
Прихильники розчаровані у Фелтоні?
Фанати Гаррі Поттера відреагували на те, що Том Фелтон відмахнувся від суперечки навколо антитрансових поглядів Джоан Роулінг.
І хоча раніше постійні прихильники Роулінг хвалили Фелтона, наразі шанувальники Гаррі Поттера, здається зовсім не переконані.
Отже, він каже, що вирішив активно ігнорувати життя квір-людей, які знаходяться під загрозою через погляди Роулінг, тому що... *тому що він отримує гроші і можливість подорожувати? Звичайно, це НАБАГАТО важливіше, ніж буквальне позбавлення життя і прав!
Інший зауважив:
Людям байдуже до проблем, які не "впливають на них". У цьому й проблема, чи не так?
"Так виглядає привілейованість, і ми не повинні ігнорувати, скільки шкоди приносить заплющення очей на те, що нас безпосередньо не стосується", - заявив третій.
Нагадаємо
Джоан Роулінг зробила допис, який розкритикували як випад проти акторів "Гаррі Поттера", котрі підтримали трансгендерну спільноту.
УНН передавав: HBO оголосив акторів на ролі Дамблдора, Макґонеґел, Снейпа та Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер". Зйомки серіалу, який буде точною адаптацією книг Роулінг, розпочнуться цього літа.
Нік Фрост, який зіграє Геґріда в новому серіалі про Гаррі Поттера, заявив, що не копіюватиме гру Роббі Колтрейна.