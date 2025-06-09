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Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

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Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

Киев • УНН

 • 7356 просмотра

Том Фелтон заявил, что споры вокруг взглядов Роулинг не влияют на его работу. Фанаты раскритиковали актера за игнорирование проблем транс-сообщества.

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

Британский актер Том Фелтон отмахивается от споров вокруг антитрансовых взглядов писательницы Джоан Роулинг. Фанаты отреагировали, некоторые очень разозлены, есть также разочарование.

Передает УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Тома Фелтона, известного зрителю благодаря роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, спросили недавно, во время прохождения по красной дорожке на церемонии вручения премии "Tony Award":

Влияют ли взгляды Роулинг на вас вообще? И вообще влияют ли на вашу работу в мире Гарри Поттера?

Он ответил: 

Нет, я не могу сказать, что да. Я не очень настроен на это. .. Единственное, что я всегда напоминаю себе, это то, что мне посчастливилось путешествовать по миру – вот я в Нью-Йорке – и я не видел ничего, что объединяло бы мир больше, чем Поттер. И она ответственна за это, поэтому я невероятно благодарен

- сказал Фелтон.

На прошлой неделе 37-летний бывший звезда детских сериалов сообщил, что исполнит роль Драко Мелфоя в спектакле "Гарри Поттер и проклятое дитя" на Бродвее в конце этого года. При этом, участие в проекте вызвало много вопросов из-за взглядов автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг на транс-сообщество, за которые она подверглась широкой критике и негативной реакции.

Сторонники разочарованы в Фелтоне?

Фанаты Гарри Поттера отреагировали на то, что Том Фелтон отмахнулся от спора вокруг антитрансовых взглядов Джоан Роулинг.

И хотя раньше постоянные сторонники Роулинг хвалили Фелтона, сейчас поклонники Гарри Поттера, кажется совсем не убеждены.

Итак, он говорит, что решил активно игнорировать жизнь квир-людей, которые находятся под угрозой из-за взглядов Роулинг, потому что... *потому что он получает деньги и возможность путешествовать? Конечно, это НАМНОГО важнее, чем буквальное лишение жизни и прав!

- говорится в сообщении пользователя на платформе X.

Другой заметил:

Людям все равно до проблем, которые не "влияют на них". В этом и проблема, не так ли?

"Так выглядит привилегированность, и мы не должны игнорировать, сколько вреда приносит закрывание глаз на то, что нас непосредственно не касается", - заявил третий.

Напомним

Джоан Роулинг сделала сообщение, которое раскритиковали как выпад против актеров "Гарри Поттера", которые поддержали трансгендерное сообщество.

УНН передавал: HBO объявил актеров на роли Дамблдора, МакГонегэл, Снейпа и Хегрида в сериале "Гарри Поттер". Съемки сериала, который будет точной адаптацией книг Роулинг, начнутся этим летом.

Ник Фрост, который сыграет Хегрида в новом сериале о Гарри Поттере, заявил, что не будет копировать игру Робби Колтрейна.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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