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Нік Фрост пообіцяв "залишиться вірним" образу Геґріда в новому серіалі "Гаррі Поттер"

Київ • УНН

 • 966 перегляди

Нік Фрост, який зіграє Геґріда в новому серіалі про Гаррі Поттера, заявив, що не копіюватиме гру Роббі Колтрейна. Він зосередиться на власній інтерпретації персонажа.

Нік Фрост пообіцяв "залишиться вірним" образу Геґріда в новому серіалі "Гаррі Поттер"

Популярний комедійний актор Нік Фрост, відомий за трилогією "Корнетто", не буде копіювати оригінальне виконання ролі Геґріда Роббі Колтрейном, який помер у 2022 році. Проте залишиться вірним популярному образу в довгоочікуваному новому серіалі про Гаррі Поттера на HBO. Про це він заявив у інтерв'ю Collider, передає УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Фрост розповів, як робота покійного Колтрейна, який грав Геґріда у всіх восьми оригінальних фільмах про Гаррі Поттера, вплине на його інтерпретацію доглядача Гоґвортсу в майбутній телевізійній екранізації "Гаррі Поттера".

Фрост сказав, що він "дійсно усвідомлює, що було до нього" з точки зору "дивовижної гри" Колтрейна, але чітко дав зрозуміти, що "ніколи" не збирається копіювати його роботу.

Я спробую зробити щось у тому ж дусі. Думаю, треба з повагою ставитися до теми, але в рамках заданого напрямку є простір для варіацій. Я завжди читаю Геґріда, бо він як мила, загублена, жорстока, весела, тепла дитина. Я думаю, що краса можливості писати по книзі за сезон означає, що я можу досліджувати свого героя набагато більше, і я вже не можу дочекатися початку роботи

– пояснив Фрост своє бачення завдання.

Серед інших акторів серіалу HBO "Гаррі Поттер" - Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера, Арабелла Стентон у ролі Герміони Ґрейнджер, Алістер Стаут у ролі Рона Візлі, Джон Літґоу в ролі Албуса Дамблдора, Джанет МакТір у ролі Мінерви Макґонеґел, Папа Ессіеду в ролі Северуса Снейпа, Люк Таллон у ролі Квірінуса Квірелла та Пол Вайтхаус у ролі Арґуса Філча.

Франческа Гардінер є шоураннером, а Марк Майлод — режисером. Виконавчими продюсерами серіалу є авторка "Гаррі Поттера" Дж. К. Роулінг, Ніл Блер, Рут Кенлі-Леттс з Brontë Film and TV та Девід Гейман з Heyday Films.

Кожна з семи книг серії становитиме цілий сезон серіалу, що дасть Майлоду та Гардінеру можливість розширити усталені історії, не розкриваючи вихідний матеріал.

Нагадаємо

У жовні 2022 року і віці 72 років помер шотландський актор Роббі Колтрейн, який зіграв Геґріда в серії фільмів про "Гаррі Поттера".

Лілія Набока

Лілія Набока

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