Нік Фрост пообіцяв "залишиться вірним" образу Геґріда в новому серіалі "Гаррі Поттер"
Київ • УНН
Нік Фрост, який зіграє Геґріда в новому серіалі про Гаррі Поттера, заявив, що не копіюватиме гру Роббі Колтрейна. Він зосередиться на власній інтерпретації персонажа.
Популярний комедійний актор Нік Фрост, відомий за трилогією "Корнетто", не буде копіювати оригінальне виконання ролі Геґріда Роббі Колтрейном, який помер у 2022 році. Проте залишиться вірним популярному образу в довгоочікуваному новому серіалі про Гаррі Поттера на HBO. Про це він заявив у інтерв'ю Collider, передає УНН з посиланням на Variety.
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Фрост розповів, як робота покійного Колтрейна, який грав Геґріда у всіх восьми оригінальних фільмах про Гаррі Поттера, вплине на його інтерпретацію доглядача Гоґвортсу в майбутній телевізійній екранізації "Гаррі Поттера".
Фрост сказав, що він "дійсно усвідомлює, що було до нього" з точки зору "дивовижної гри" Колтрейна, але чітко дав зрозуміти, що "ніколи" не збирається копіювати його роботу.
Я спробую зробити щось у тому ж дусі. Думаю, треба з повагою ставитися до теми, але в рамках заданого напрямку є простір для варіацій. Я завжди читаю Геґріда, бо він як мила, загублена, жорстока, весела, тепла дитина. Я думаю, що краса можливості писати по книзі за сезон означає, що я можу досліджувати свого героя набагато більше, і я вже не можу дочекатися початку роботи
Серед інших акторів серіалу HBO "Гаррі Поттер" - Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера, Арабелла Стентон у ролі Герміони Ґрейнджер, Алістер Стаут у ролі Рона Візлі, Джон Літґоу в ролі Албуса Дамблдора, Джанет МакТір у ролі Мінерви Макґонеґел, Папа Ессіеду в ролі Северуса Снейпа, Люк Таллон у ролі Квірінуса Квірелла та Пол Вайтхаус у ролі Арґуса Філча.
Франческа Гардінер є шоураннером, а Марк Майлод — режисером. Виконавчими продюсерами серіалу є авторка "Гаррі Поттера" Дж. К. Роулінг, Ніл Блер, Рут Кенлі-Леттс з Brontë Film and TV та Девід Гейман з Heyday Films.
Кожна з семи книг серії становитиме цілий сезон серіалу, що дасть Майлоду та Гардінеру можливість розширити усталені історії, не розкриваючи вихідний матеріал.
Нагадаємо
У жовні 2022 року і віці 72 років помер шотландський актор Роббі Колтрейн, який зіграв Геґріда в серії фільмів про "Гаррі Поттера".