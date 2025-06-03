Ник Фрост пообещал "остаться верным" образу Хагрида в новом сериале "Гарри Поттер"
Киев • УНН
Ник Фрост, который сыграет Хагрида в новом сериале о Гарри Поттере, заявил, что не будет копировать игру Робби Колтрейна. Он сосредоточится на собственной интерпретации персонажа.
Популярный комедийный актер Ник Фрост, известный по трилогии "Корнетто", не будет копировать оригинальное исполнение роли Хегрида Робби Колтрейном, который умер в 2022 году. Однако останется верен популярному образу в долгожданном новом сериале о Гарри Поттере на HBO. Об этом он заявил в интервью Collider, передает УНН со ссылкой на Variety.
Детали
Фрост рассказал, как работа покойного Колтрейна, который играл Хегрида во всех восьми оригинальных фильмах о Гарри Поттере, повлияет на его интерпретацию смотрителя Хогвартса в будущей телевизионной экранизации "Гарри Поттера".
Фрост сказал, что он "действительно осознает, что было до него" с точки зрения "удивительной игры" Колтрейна, но четко дал понять, что "никогда" не собирается копировать его работу.
Я попробую сделать что-то в том же духе. Думаю, надо с уважением относиться к теме, но в рамках заданного направления есть пространство для вариаций. Я всегда читаю Хегрида, потому что он как милый, потерянный, жестокий, веселый, теплый ребенок. Я думаю, что красота возможности писать по книге за сезон означает, что я могу исследовать своего героя гораздо больше, и я уже не могу дождаться начала работы
Среди других актеров сериала HBO "Гарри Поттер" - Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер, Алистер Стаут в роли Рона Уизли, Джон Литгоу в роли Албуса Дамблдора, Джанет МакТир в роли Минервы Макгонегал, Папа Эссиеду в роли Северуса Снейпа, Люк Таллон в роли Квиринуса Квирелла и Пол Уайтхаус в роли Аргуса Филча.
Франческа Гардинер является шоураннером, а Марк Майлод — режиссером. Исполнительными продюсерами сериала является автор "Гарри Поттера" Дж. К. Роулинг, Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс из Brontë Film and TV и Дэвид Хейман из Heyday Films.
Каждая из семи книг серии составит целый сезон сериала, что даст Майлоду и Гардинеру возможность расширить устоявшиеся истории, не раскрывая исходный материал.
Напомним
В октябре 2022 года и возрасте 72 лет умер шотландский актер Робби Колтрейн, сыгравший Хегрида в серии фильмов о "Гарри Поттере".