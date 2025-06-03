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Ник Фрост пообещал "остаться верным" образу Хагрида в новом сериале "Гарри Поттер"

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Ник Фрост, который сыграет Хагрида в новом сериале о Гарри Поттере, заявил, что не будет копировать игру Робби Колтрейна. Он сосредоточится на собственной интерпретации персонажа.

Ник Фрост пообещал "остаться верным" образу Хагрида в новом сериале "Гарри Поттер"

Популярный комедийный актер Ник Фрост, известный по трилогии "Корнетто", не будет копировать оригинальное исполнение роли Хегрида Робби Колтрейном, который умер в 2022 году. Однако останется верен популярному образу в долгожданном новом сериале о Гарри Поттере на HBO. Об этом он заявил в интервью Collider, передает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Фрост рассказал, как работа покойного Колтрейна, который играл Хегрида во всех восьми оригинальных фильмах о Гарри Поттере, повлияет на его интерпретацию смотрителя Хогвартса в будущей телевизионной экранизации "Гарри Поттера".

Фрост сказал, что он "действительно осознает, что было до него" с точки зрения "удивительной игры" Колтрейна, но четко дал понять, что "никогда" не собирается копировать его работу.

Я попробую сделать что-то в том же духе. Думаю, надо с уважением относиться к теме, но в рамках заданного направления есть пространство для вариаций. Я всегда читаю Хегрида, потому что он как милый, потерянный, жестокий, веселый, теплый ребенок. Я думаю, что красота возможности писать по книге за сезон означает, что я могу исследовать своего героя гораздо больше, и я уже не могу дождаться начала работы

– пояснил Фрост свое видение задачи.

Среди других актеров сериала HBO "Гарри Поттер" - Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер, Алистер Стаут в роли Рона Уизли, Джон Литгоу в роли Албуса Дамблдора, Джанет МакТир в роли Минервы Макгонегал, Папа Эссиеду в роли Северуса Снейпа, Люк Таллон в роли Квиринуса Квирелла и Пол Уайтхаус в роли Аргуса Филча.

Франческа Гардинер является шоураннером, а Марк Майлод — режиссером. Исполнительными продюсерами сериала является автор "Гарри Поттера" Дж. К. Роулинг, Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс из Brontë Film and TV и Дэвид Хейман из Heyday Films.

Каждая из семи книг серии составит целый сезон сериала, что даст Майлоду и Гардинеру возможность расширить устоявшиеся истории, не раскрывая исходный материал.

Напомним

В октябре 2022 года и возрасте 72 лет умер шотландский актер Робби Колтрейн, сыгравший Хегрида в серии фильмов о "Гарри Поттере".

Лилия Набока

Лилия Набока

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