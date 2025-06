Скандальный иск развалился: Балдони проиграл дело против Лайвли и Рейнольдса на $400 млн

Судья Льюис Дж. Лиман в США 5 июня отклонил иск актера Джастина Балдони на 400 миллионов долларов против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса, а также встречный иск на 250 млн долларов против New York Times. Об этом пишет УНН со ссылкой на Page Six.

Детали

Джастин Балдони и его продюсерская компания Wayfarer Studios требовали компенсацию в 400 млн долларов, обвинив Блейк Лайвли и ее мужа Райана Рейнольдса в клевете после того, как Лайвли сообщила Калифорнийский департамент по вопросам гражданских прав о якобы сексуальных домогательствах со стороны Балдони во время съемок фильма "Покинь, если любишь" ("It Ends With Us") в декабре 2024 года. Кроме того, он подал встречный иск на 250 млн долларов против New York Times за схожее обвинение.

Согласно документам, полученным изданием Page Six, судья Лиман отклонил иск, объяснив, что в оригинальной жалобе Балдони "не приведено никаких утверждений, которые бы прямо связывали Лайвли с распространением конфиденциальных заявлений". А также не доказано, что Рейнольдс, его пиарщица Лесли Слоун или газета действительно сомневались в правдивости этих обвинений - условие, необходимое для иска о клевете.

Юридическая команда Бальдони имеет время до 23 июня, чтобы внести изменения в свои исковые требования о нарушении неявного договора и неправомерном вмешательстве в договор, говорится в публикации.

Адвокаты Лайвли, Эсра Хадсон и Майк Готлиб, в заявлении для Page Six отметили это решение как "полную победу и полное оправдание" для актрисы.

Адвокаты написали: "Как мы говорили с первого дня, этот иск на "400 миллионов долларов" был фиктивным, и Суд разглядел его насквозь".

Они "с нетерпением ждут следующего раунда, который предусматривает возмещение гонораров адвокатов, тройной компенсации убытков и штрафных санкций" из-за "злоупотребления судебным процессом".

Добавим

Слухи о ссоре актеров появились после премьеры фильма в августе 2024 года. Вскоре Лайвли официально подала в суд за якобы сексуальные домогательства, месть, нарушение договора, причинение эмоциональных страданий, нарушение неприкосновенности частной жизни и потерю заработной платы.

