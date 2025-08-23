Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе

Фото: welcomeukraine.today

23 числа начнется новый годовой соляр для Украины. Страна вступает в новый год своей жизни под знаком небесных испытаний и благословений. Каким будет следующий год для Украины - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Как рассказала Базиленко, в момент соляра Солнце встречается с Луной в новолуние, открывая двери к новому циклу, где свет рождается из тьмы.

Это не только астрологический символ — это напоминание о силе духа нашей нации: даже в самые трудные времена у нас есть шанс начать снова, подняться, найти новые пути и держать курс в будущее - указала астролог.

Что такое соляр и почему он важен?

В астрологии соляр — это годовой гороскоп, который составляется на момент возвращения Солнца в ту же точку, где оно было в день рождения. Для человека он показывает тенденции года, а для государства — сценарий событий на целый год.

Рождение Украины произошло 24 августа 1991 года в 17:58 в Киеве. В 2025 году соляр включается немного раньше — 23 августа вечером. И важная деталь: в этом году он совпадает с новолунием, что всегда дает возможности для нового начала, обновления энергии и поиска новых путей развития.

Будет ли продолжение войны в Украине?

Да, военное напряжение сохраняется. Гороскоп года показывает острые и непредсказуемые события, которые будут держать страну в состоянии борьбы.

(На это указывает Марс в квадратуре к радикальному Урану, а также Черная Луна, которая сейчас находится на Плутоне Украины, усиливая кармические испытания.)

Будут ли острые военные события?

Да, виден риск внезапных и взрывных ситуаций, неожиданных обострений. Народ и армия вынуждены будут постоянно мобилизовать силы.

(Марс как символ войны в напряженном аспекте к Урану, что означает взрывы и неожиданности.)

Возможны договоренности и переговоры?

Есть шанс на временное прекращение огня или переговоры. Однако это будет зависеть от внешней поддержки и позиции партнеров. Если договоренностей не будет осенью, война может продолжаться и в следующем году. (На это указывает Юпитер на Десценденте, что символизирует международные соглашения и поддержку.)

Будут ли меняться границы Украины?

Да, нестабильность границ продлится до 2027 года. Возможны как возвращение части территорий, так и периодические потери.

(Это связано с транзитным Ураном в зоне, отвечающей за территориальную целостность.)

Будет ли поддержка партнеров?

Да. Союзники остаются с Украиной. В 2025 году помощь от международных партнеров будет весомым фактором, что позволит стране держаться в сложных обстоятельствах. (Об этом говорит не только Юпитер, но и большое количество важных планет, которые оказались в поле партнерства — символ международной поддержки и соглашений.)

Какова финансовая ситуация будет в стране?

Несмотря на кризис, Украина будет сохранять материальный фундамент. Основная сила будет в земле и аграрном секторе, которые станут опорой для экономики.

(На это указывает гармоничный аспект Сатурна и Нептуна к радикальному Сатурну — символ выносливости и базовых ресурсов.)

Что будет с руководством страны?

Высока вероятность неожиданных изменений во власти, политических кризисов и кадровых перестановок. Это период нестабильности в высших эшелонах руководства.

(Солнце Украины в квадратуре с транзитным Ураном — символ внезапных изменений во власти.)

Какова главная цель этих событий?

В гороскопе года четко виден кармический вектор: Раху в связке с Плутоном. Это означает, что через Украину происходит глобальная трансформация мира. События в нашей стране становятся точкой, с которой начинается изменение мирового порядка. (Конфигурация "парусник" с участием Раху и Плутона.)

Вывод

"Мы вступаем в год, где испытания будут рядом с надеждой. Но главное — Украина не одинока: ее поддерживает мир, ее защищает невидимая сила, ее ведет кармическая цель, большая, чем сама страна. И даже когда тьма кажется густой, именно в эти моменты рождается свет. Украина выстоит — потому что ее миссия меняет не только нас, но и весь мир", - подчеркнула Базиленко.