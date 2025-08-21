"Был бы доволен, если бы выборы уже были" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержал бы проведение выборов уже сегодня, чтобы снять политические спекуляции вокруг этого вопроса. В то же время он подчеркнул: главное, чтобы избирательный процесс не ослабил страну в войне и не расколол общество. Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

Президент Зеленский высказался по теме возможных выборов в Украине. По его словам, он был бы рад, если бы выборы состоялись уже сейчас, ведь это позволило бы остановить политические манипуляции и дискуссии вокруг этого вопроса.

Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме смуты и политических призывов, плакатов и т.д. - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что его главная просьба к политикам – не допустить, чтобы борьба за голоса отвлекла внимание страны от ключевой задачи: завершения войны и сохранения стабильности.

"Главное, чтобы они (теоретические оппоненты – ред.) дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим", – подытожил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом подтвердил готовность к проведению выборов. Для этого нужны соответствующие "условия безопасности".

Великобритания поддержит Украину в подготовке к будущим послевоенным выборам.