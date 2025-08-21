$41.380.02
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 16949 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 24634 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 52480 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 139910 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 65951 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 115256 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 294879 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 90563 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 83955 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Был бы доволен, если бы выборы уже были" - Зеленский

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Президент Зеленский заявил, что поддержал бы проведение выборов уже сегодня, чтобы снять политические спекуляции. Он подчеркнул, что избирательный процесс не должен ослабить страну в войне и расколоть общество.

"Был бы доволен, если бы выборы уже были" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержал бы проведение выборов уже сегодня, чтобы снять политические спекуляции вокруг этого вопроса. В то же время он подчеркнул: главное, чтобы избирательный процесс не ослабил страну в войне и не расколол общество. Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

Президент Зеленский высказался по теме возможных выборов в Украине. По его словам, он был бы рад, если бы выборы состоялись уже сейчас, ведь это позволило бы остановить политические манипуляции и дискуссии вокруг этого вопроса.

Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме смуты и политических призывов, плакатов и т.д.

- сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что его главная просьба к политикам – не допустить, чтобы борьба за голоса отвлекла внимание страны от ключевой задачи: завершения войны и сохранения стабильности.

"Главное, чтобы они (теоретические оппоненты – ред.) дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим", – подытожил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом подтвердил готовность к проведению выборов. Для этого нужны соответствующие "условия безопасности".

Великобритания поддержит Украину в подготовке к будущим послевоенным выборам.

