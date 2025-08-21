"Був би задоволений, якщо б вибори вже були" - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримав би проведення виборів вже сьогодні, аби зняти політичні спекуляції навколо цього питання. Водночас він наголосив: головне, щоб виборчий процес не послабив країну у війні та не розколов суспільство. Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, пише УНН.
Деталі
Президент Зеленський висловився щодо теми можливих виборів в Україні. За його словами, він був би радий, якби вибори відбулися вже зараз, адже це дозволило б зупинити політичні маніпуляції й дискусії навколо цього питання.
Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів тощо
Зеленський підкреслив, що його головне прохання до політиків – не допустити, аби боротьба за голоси відвернула увагу країни від ключового завдання: завершення війни та збереження стабільності.
"Головне, щоб вони (теоретичні опоненти – ред.) дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих", – підсумував Президент.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом підтвердив готовність до проведення виборів. Для цього потрібні відповідні "безпекові умови".
Велика Британія підтримає Україну в підготовці до майбутніх післявоєнних виборів.