07:38 • 6264 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 16730 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 24432 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 52272 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 139558 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 65867 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 115048 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 294171 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 90355 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 83756 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
"Був би задоволений, якщо б вибори вже були" - Зеленський

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Президент Зеленський заявив, що підтримав би проведення виборів вже сьогодні, аби зняти політичні спекуляції. Він наголосив, що виборчий процес не повинен послабити країну у війні та розколоти суспільство.

"Був би задоволений, якщо б вибори вже були" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримав би проведення виборів вже сьогодні, аби зняти політичні спекуляції навколо цього питання. Водночас він наголосив: головне, щоб виборчий процес не послабив країну у війні та не розколов суспільство. Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі

Президент Зеленський висловився щодо теми можливих виборів в Україні. За його словами, він був би радий, якби вибори відбулися вже зараз, адже це дозволило б зупинити політичні маніпуляції й дискусії навколо цього питання.

Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів тощо

- сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що його головне прохання до політиків – не допустити, аби боротьба за голоси відвернула увагу країни від ключового завдання: завершення війни та збереження стабільності.

"Головне, щоб вони (теоретичні опоненти – ред.) дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих", – підсумував Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом підтвердив готовність до проведення виборів. Для цього потрібні відповідні "безпекові умови".

Велика Британія підтримає Україну в підготовці до майбутніх післявоєнних виборів.

Степан Гафтко

Політика
Вибори
Дональд Трамп
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна