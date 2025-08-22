Украина получила 4,05 млрд евро международной поддержки - Свириденко
Киев • УНН
Украина получила €4,05 млрд: €1 млрд из замороженных российских активов и €3,05 млрд в рамках Ukraine Facility. Средства направлены на укрепление бюджета и восстановление.
Украина получила 4,05 млрд евро, из которых один млрд евро в рамках ERA Loans, профинансированных из замороженных российских активов, и 3,05 млрд евро в рамках Ukraine Facility для восстановления и интеграции. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.
Она добавила, что эта поддержка укрепляет как государственный бюджет, так и процесс восстановления.
Напомним
Европейский Союз предоставил Украине 164,8 миллиарда евро финансовой поддержки, из которых 3,6 миллиарда евро поступили от замороженных российских активов. ЕС также продлил Директиву о временной защите для украинцев до марта 2026 года.