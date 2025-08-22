$41.220.16
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNN
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Украина получила 4,05 млрд евро международной поддержки - Свириденко

Киев • УНН

Украина получила €4,05 млрд: €1 млрд из замороженных российских активов и €3,05 млрд в рамках Ukraine Facility. Средства направлены на укрепление бюджета и восстановление.

Украина получила 4,05 млрд евро международной поддержки - Свириденко

Украина получила 4,05 млрд евро, из которых один млрд евро в рамках ERA Loans, профинансированных из замороженных российских активов, и 3,05 млрд евро в рамках Ukraine Facility для восстановления и интеграции. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Украина получила €4,05 млрд — €1 млрд в рамках ERA Loans, профинансированных из замороженных российских активов, и €3,05 млрд в рамках Ukraine Facility для восстановления и интеграции

- заявила Свириденко.

Она добавила, что эта поддержка укрепляет как государственный бюджет, так и процесс восстановления.

Европейский Союз предоставил Украине 164,8 миллиарда евро финансовой поддержки, из которых 3,6 миллиарда евро поступили от замороженных российских активов. ЕС также продлил Директиву о временной защите для украинцев до марта 2026 года.

Ольга Розгон

