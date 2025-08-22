Україна отримала 4,05 млрд євро міжнародної підтримки - Свириденко
Київ • УНН
Україна отримала €4,05 млрд: €1 млрд з заморожених російських активів та €3,05 млрд в рамках Ukraine Facility. Кошти спрямовані на зміцнення бюджету та відбудову.
Україна отримала 4,05 млрд євро, із яких один млрд євро у межах ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів, та 3,05 млрд євро у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.
Україна отримала €4,05 млрд — €1 млрд у межах ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів, та €3,05 млрд у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції
Вона додала, що ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови.
Нагадаємо
Європейський Союз надав Україні 164,8 мільярда євро фінансової підтримки, з яких 3,6 мільярда євро надійшли від заморожених російських активів. ЄС також продовжив Директиву про тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.