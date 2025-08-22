$41.220.16
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 698 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 5728 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 7332 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 13568 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 15843 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 11796 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 12729 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
22 серпня, 07:36 • 11241 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 13334 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
Україна отримала 4,05 млрд євро міжнародної підтримки - Свириденко

Київ • УНН

 • 1050 перегляди

Україна отримала €4,05 млрд: €1 млрд з заморожених російських активів та €3,05 млрд в рамках Ukraine Facility. Кошти спрямовані на зміцнення бюджету та відбудову.

Україна отримала 4,05 млрд євро міжнародної підтримки - Свириденко

Україна отримала 4,05 млрд євро, із яких один млрд євро у межах ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів, та 3,05 млрд євро у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.

Україна отримала €4,05 млрд — €1 млрд у межах ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів, та €3,05 млрд у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції

- заявила Свириденко.

Вона додала, що ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови.

Нагадаємо

Європейський Союз надав Україні 164,8 мільярда євро фінансової підтримки, з яких 3,6 мільярда євро надійшли від заморожених російських активів. ЄС також продовжив Директиву про тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.

Ольга Розгон

Економіка
Євро
Міністерство фінансів України
Європейський Союз
Україна