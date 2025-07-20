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ЄС виділив Україні 164,8 млрд євро, серед них 3,6 млрд з заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 2738 перегляди

Європейський Союз надав Україні 164,8 мільярда євро фінансової підтримки, з яких 3,6 мільярда євро надійшли від заморожених російських активів. ЄС також продовжив Директиву про тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.

ЄС виділив Україні 164,8 млрд євро, серед них 3,6 млрд з заморожених активів рф

Європейський Союз виділив Україні 164,8 мільярди євро фінансової підтримки. Зокрема, 3,6 мільярди євро виділено з надходжень від заморожених російських активів, пише УНН з посиланням на Верховну Раду.

Деталі

ЄС виділив 164,8 млрд євро на загальну підтримку України та українців, в тому числі 3,6 млрд євро з надходжень від знерухомлених російських активів

- говориться у повідомленні.

Повідомляється, що ЄС твердо підтримує Україну та її народ і прагне продовжувати надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку.

Крім того, ЄС активував Директиву про тимчасовий захист, надаючи людям, які тікають від війни в Україні, право на проживання, доступ до ринку праці та засоби для доступу до відповідного житла, медичної допомоги та освіти для дітей в ЄС.

Країни ЄС прийняли понад чотири мільйони людей за цією схемою тимчасового захисту, яку було продовжено до березня 2026 року.

Комісія запровадила максимальну гнучкість, щоб держави-члени могли підтримувати людей, які тікають від війни, використовуючи невикористані кошти фонду згуртування, таким чином надаючи доступні.

Доповнення

Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив законопроєкт про асигнування на національну оборону, що передбачає виділення $500 млн допомоги Україні та продовження Ініціативи безпекової допомоги до 2028 року.

Єврокомісія оголосила про новий пакет фінансової підтримки України на 2,3 млрд євро, що включає гранти та кредитні гарантії. Кошти спрямують на підтримку бізнесу, інвестиції, відбудову міст, енергетичну безпеку та критичну інфраструктуру.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Економіка
Європейська комісія
Верховна Рада України
Європейський Союз
Україна
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