ЕС выделил Украине 164,8 млрд евро, среди них 3,6 млрд из замороженных активов РФ

Европейский Союз выделил Украине 164,8 миллиарда евро финансовой поддержки. В частности, 3,6 миллиарда евро выделено из поступлений от замороженных российских активов, пишет УНН со ссылкой на Верховную Раду.

Детали

ЕС выделил 164,8 млрд евро на общую поддержку Украины и украинцев, в том числе 3,6 млрд евро из поступлений от обездвиженных российских активов - говорится в сообщении.

Сообщается, что ЕС твердо поддерживает Украину и ее народ и стремится продолжать оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку.

Кроме того, ЕС активировал Директиву о временной защите, предоставляя людям, бегущим от войны в Украине, право на проживание, доступ к рынку труда и средства для доступа к соответствующему жилью, медицинской помощи и образованию для детей в ЕС.

Страны ЕС приняли более четырех миллионов человек по этой схеме временной защиты, которая была продлена до марта 2026 года.

Комиссия ввела максимальную гибкость, чтобы государства-члены могли поддерживать людей, бегущих от войны, используя неиспользованные средства фонда сплочения, таким образом предоставляя доступные.

Дополнение

Комитет Сената США по вопросам вооруженных сил одобрил законопроект об ассигнованиях на национальную оборону, предусматривающий выделение $500 млн помощи Украине и продление Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности до 2028 года.

Еврокомиссия объявила о новом пакете финансовой поддержки Украины на 2,3 млрд евро, включающем гранты и кредитные гарантии. Средства будут направлены на поддержку бизнеса, инвестиции, восстановление городов, энергетическую безопасность и критическую инфраструктуру.