ЄС виділяє 2,3 млрд євро на відбудову України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет фінансової підтримки України на 2,3 млрд євро, який передбачає гранти та кредитні гарантії для підтримки зусиль України щодо відновлень та реконструкції.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії, пише УНН.

Новий пакет угод на суму 2,3 мільярда євро, підписаних з міжнародними та двосторонніми державними фінансовими установами в рамках Інвестиційної програми для України, включає 1,8 мільярда євро кредитних гарантій та 580 мільйонів євро грантів - ідеться у дописі.

Зазначається, що ці кошти підуть на:

підтримку малого та середнього бізнесу, включаючи стартапи: 500 мільйонів євро гарантій та грантів;

мобілізація стратегічних інвестицій: 600 мільйонів євро на масштабні проєкти з енергетики, транспорту та виробництва;

відбудова міст та громад: 520 мільйонів євро на муніципальну інфраструктуру в районах, постраждалих від війни, включаючи охорону здоров'я, міську мобільність та житло;

енергетична безпека та зелений перехід: 265 мільйонів євро на стабілізацію енергомережі України, відновлення потужностей відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності;

критична інфраструктура: 310 мільйонів євро на ремонт та відбудову критично важливої ​​інфраструктури, включаючи житло, лікарні та медичні заклади.

Доповнення

Крім того, фон дер Ляєн оголосила про створення нового Європейського флагманського фонду реконструкції України, який підтримується Європейською Комісією через Європейський інвестиційний банк, а також Францією, Німеччиною, Італією та Польщею.

Фонд матиме початковий капітал у 220 мільйонів євро та має на меті мобілізувати 500 мільйонів євро до 2026 року. Подальше залучення коштів передбачається в міру покращення безпекової ситуації.