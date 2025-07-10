Україна отримала від ЄС ще €1 млрд з прибутків від заморожених активів рф

Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС в межах програми ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережах у четвер, пише УНН.

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Вдячні європейським партнерам за солідарність та довіру - написав Шмигаль.

Прем'єр наголосив: започаткована разом з G7 ініціатива ERA працює.

"Від початку року Україні вже передано більше 18,5 млрд доларів за рахунок російських заморожених грошей. Ці кошти ми направляємо на стійкість України та "швидку відбудову", - вказав Шмигаль.

Ініціатива ERA, з його слів, "дає хороший результат". "Але ми на цьому не зупинимося. На URC-2025 закликаємо партнерів разом з нами сформувати правові інструменти повної конфіскації всіх російських активів", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо

У червні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло понад $4 млрд в межах ініціативи G7 ERA.