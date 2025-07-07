Міжнародні резерви України зросли до $45,1 млрд: допомога від партнерів перевищила продаж валюти та боргові виплати

Міжнародні резерви України становили $45,1 млрд на початок липня, збільшившись за місяць на 1,2%, чому сприяли надходження від партнерів, вищі за продаж валюти та виплату боргів країни, повідомили у Національному банку України у понеділок, пише УНН.

Станом на 1 липня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 45 065,6 млн дол. США. У червні вони збільшилися на 1,2% - повідомили у НБУ.

Таку динаміку у Нацбанку пояснили "значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті". "Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", - наголосили у НБУ.

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У червні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло понад $4 млрд в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $524 млн. Окрім того, Україна сплатила МВФ $426,2 млн.

"Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 956,3 млн дол. США та викупив до резервів 1,3 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ у червні становив 2 955,0 млн дол. США", - зазначили у НБУ.

У червні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $337,8 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів, як вказано, забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

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