Международные резервы Украины выросли до $45,1 млрд: помощь от партнеров превысила продажу валюты и долговые выплаты

Международные резервы Украины на начало июля составили $45,1 млрд, увеличившись за месяц на 1,2%, чему способствовали поступления от партнеров, превысившие продажу валюты и выплату долгов страны, сообщили в Национальном банке Украины в понедельник, пишет УНН.

По состоянию на 1 июля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 45 065,6 млн долл. США. В июне они увеличились на 1,2% - сообщили в НБУ.

Такую динамику в Нацбанке объяснили "значительными объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте". "Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка", - подчеркнули в НБУ.

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В июне на валютные счета правительства в Национальном банке поступило более $4 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $524 млн. Кроме того, Украина уплатила МВФ $426,2 млн.

"Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 956,3 млн долл. США и выкупил в резервы 1,3 млн долл. США. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в июне составила 2 955,0 млн долл. США", - отметили в НБУ.

В июне благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $337,8 млн.

Текущий объем международных резервов, как указано, обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.

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