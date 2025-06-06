В Украине международные резервы составили 44,5 млрд долл США по итогам мая - НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на начало июня 2025 года составили 44 535,5 долларов США. Нацбанк сообщил, что эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров, пишет УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

По состоянию на 1 июня 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 44 535,5 млн долл. США. В мае они уменьшились на 4,6%. Такая динамика обусловливалась валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте - пояснили в НБУ.

Там также отметили, что эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).

Несмотря на уменьшение, объем международных резервов больше, чем на начало года, и достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка - говорится в сообщении.

Также там пояснили, что в целом динамику резервов определял ряд факторов. В первую очередь, операции НБУ на валютном рынке Украины.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 962,4 млн долл. США и выкупил в резервы 1,3 млн долл. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в мае составила 2 961, 1 млн долл. США - отметили в НБУ.

На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило 1 357,1 млн долл. США. Из этой суммы:

1 129,5 млн долл. США – от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

227,6 млн долл. США – от размещения валютных ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 310,1 млн долл. США, из которых:

184,4 млн долл. США – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

67,1 млн долл. США – обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;

30,2 млн долл. США – обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;

28,4 млн долл. США – уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 296,3 млн долл. США.

В Нацбанке также отметили, что значительную роль играет переоценка финансовых инструментов, обусловленная изменением рыночной стоимости и курсов валют).

Также сообщается, что в мае благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 55,8 млн долл. США. Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта.

Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и обнародуются ежемесячно:

не позднее седьмого дня месяца, следующего за отчетным, – предварительные данные;

не позднее 21-го дня месяца, следующего за отчетным, – уточненные данные.

Дополнение

Рынок труда оживляется, но нехватка работников сдерживает реальный рост зарплат. Ожидания работников по оплате труда соответствуют предложениям работодателей.