В Україні міжнародні резерви становили 44,5 млрд дол США за підсумками травня - НБУ
Київ • УНН
Міжнародні резерви України на 1 червня 2025 року склали $44,5 млрд, зменшившись на 4,6% через валютні інтервенції НБУ та виплати за держборгом. Попри зменшення, обсяг резервів залишається достатнім.
Міжнародні резерви України станом на початок червня 2025 року становили 44 535,5 доларів США. Нацбанк повідомив, що ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів, пише УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Станом на 1 червня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 44 535,5 млн дол. США. У травні вони зменшилися на 4,6%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті
Там також зазначили, що ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).
Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є більшим, ніж на початок року, та достатнім для збереження стійкості валютного ринку
Також там пояснили, що загалом динаміку резервів визначала низка чинників. В першу чергу, операції НБУ на валютному ринку України.
Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 962,4 млн дол. США та викупив до резервів 1,3 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ у травні становив 2 961, 1 млн дол. США
На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 1 357,1 млн дол. США. З цієї суми:
- 1 129,5 млн дол. США – від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- 227,6 млн дол. США – від розміщення валютних
ОВДП.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310,1 млн дол. США, з яких:
- 184,4 млн дол. США – обслуговування та
погашення валютних ОВДП;
- 67,1 млн дол. США – обслуговування та
погашення боргу перед ЄІБ;
- 30,2 млн дол. США – обслуговування та
погашення боргу перед ЄБРР;
- 28,4 млн дол. США – сплата іншим міжнародним
кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 296,3 млн дол. США.
В Нацбанку також наголосили, що значну роль відіграє переоцінка фінансових інструментів, зумовлена зміною ринкової вартості та курсів валют).
Також повідомляється, що у травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 55,8 млн дол. США. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:
- не пізніше сьомого дня місяця, наступного за
звітним, – попередні дані;
- не пізніше 21-го дня місяця, наступного за
звітним, – уточнені дані.
Доповнення
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