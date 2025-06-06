Брак працівників підтримує зростання зарплат, але в реальному вимірі воно сповільнилося - НБУ
Київ • УНН
Ринок праці пожвавлюється, але брак працівників стримує реальне зростання зарплат. Очікування працівників щодо оплати праці відповідають пропозиціям роботодавців.
Дефіцит працівників в Україні підтримує зростання номінальних зарплат, проте в реальному вимірі воно сповільнилося. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку (червень 2025 року), передає УНН.
Деталі
"Триває пожвавлення ринку праці: зростає кількість вакансій та резюме. Завдяки збільшенню пропозиції праці дефіцит кадрів дещо пом’якшився. Очікування шукачів роботи щодо оплати праці є зіставними з пропозиціями роботодавців, що обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат у майбутньому", - ідеться в огляді.
Зазначається, що у травні зросла як кількість нових вакансій, так і резюме (у середньому вакансії зросли на 7% р/р, а резюме – на 36% р/р).
Зарплати посадовців в Україні, на третій рік війни, зросли на 20% - Мінфін28.05.25, 15:39 • 2474 перегляди
Випереджаюче зростання резюме, як зазначається, дещо пом’якшило проблему браку працівників, хоча вона залишається суттєвою й надалі обмежує діяльність підприємств. При цьому вказано, що зберігається також значна невідповідність між професіями.
Брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат
За даними сайтів пошуку роботи, а також дослідження ДСЗ, очікування шукачів роботи щодо оплати праці є зіставними з пропозиціями роботодавців, що обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат в майбутньому, вказали у НБУ. Також повідомляється, що зростає роль нецінових методів конкуренції за працівників (надання житла, дистанційна робота тощо).
Доповнення
У квітні в інфляційному звіті Нацбанку повідомлялося, що заробітна плата в Україні може підвищитися у 2025-2027 роках через брак робочої сили. Прогнозоване зростання - на рівні 3-4% на рік.
Міністерство економіки у квітні повідомляло, що в Україні не припиняється тенденція до зростання середньомісячної заробітної плати. У 2024 році вона збільшилася з 21 473 до 24 153 гривень.