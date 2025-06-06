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Брак працівників підтримує зростання зарплат, але в реальному вимірі воно сповільнилося - НБУ

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Ринок праці пожвавлюється, але брак працівників стримує реальне зростання зарплат. Очікування працівників щодо оплати праці відповідають пропозиціям роботодавців.

Брак працівників підтримує зростання зарплат, але в реальному вимірі воно сповільнилося - НБУ

Дефіцит працівників в Україні підтримує зростання номінальних зарплат, проте в реальному вимірі воно сповільнилося. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку (червень 2025 року), передає УНН.

Деталі

"Триває пожвавлення ринку праці: зростає кількість вакансій та резюме. Завдяки збільшенню пропозиції праці дефіцит кадрів дещо пом’якшився. Очікування шукачів роботи щодо оплати праці є зіставними з пропозиціями роботодавців, що обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат у майбутньому", - ідеться в огляді.

Зазначається, що у травні зросла як кількість нових вакансій, так і резюме (у середньому вакансії зросли на 7% р/р, а резюме – на 36% р/р).

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Випереджаюче зростання резюме, як зазначається, дещо пом’якшило проблему браку працівників, хоча вона залишається суттєвою й надалі обмежує діяльність підприємств. При цьому вказано, що зберігається також значна невідповідність між професіями.

Брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат

- зазначається в огляді.

За даними сайтів пошуку роботи, а також дослідження ДСЗ, очікування шукачів роботи щодо оплати праці є зіставними з пропозиціями роботодавців, що обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат в майбутньому, вказали у НБУ. Також повідомляється, що зростає роль нецінових методів конкуренції за працівників (надання житла, дистанційна робота тощо).

Доповнення

У квітні в інфляційному звіті Нацбанку повідомлялося, що заробітна плата в Україні може підвищитися у 2025-2027 роках через брак робочої сили. Прогнозоване зростання - на рівні 3-4% на рік.

Міністерство економіки у квітні повідомляло, що в Україні не припиняється тенденція до зростання середньомісячної заробітної плати. У 2024 році вона збільшилася з 21 473 до 24 153 гривень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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