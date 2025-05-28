Зарплати посадовців в Україні, на третій рік війни, зросли на 20% - Мінфін
Київ • УНН
У квітні 2025 року середня зарплата в держорганах склала 57,2 тис. грн, найбільше отримують в Рахунковій палаті, НКРЕКП та НАЗК. Керівники отримують в середньому 126,6 тис. грн.
Цьогоріч в Україні зарплати чиновників зросли на 20%, порівняно з минулим роком. Найбільше отримує Рахункова палата, НКРЕКП та Агентство з запобігання корупції.
Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Деталі
Середня зарплата в центральних держорганах України у квітні 2025 року склала 57,2 тисячі гривень. Порівняно з квітнем 2024 року року (48,0 тисяч гривень) вона збільшилася на 19,3%.
Зарплата - квітень 2024 року.
Середня зарплата - 2024 рік.
За даними Мінфіну, у квітні 2025 року в центральних держорганах зарплату отримали 21 995 осіб, серед них: керівники, працівники патронатної служби, спеціалісти, працівники, які виконуються функції з обслуговування та робітники.
Зарплата - квітень 2025 року.
Середня зарплата - 2025 рік.
Рейтинг за зарплатами
- Рахункова палата - 117,5 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 501.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - 102,0 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 518 осіб.
- Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - 186,2 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 368 осіб.
- Антимонопольний комітет України – 83,34 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 270 осіб.
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 72,54. Чисельність співробітників - 248 осіб.
ТОП зарплат керівників
Середня зарплата керівників складає 126,6 тисячі гривень.
Найвищі зарплати серед 502 керівників у таких відомствах:
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - 470,4 тисячі гривень (7 осіб);
- Національне агентство із запобігання корупції - 276,3 тисячі гривень (5 осіб);
- Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти - 236,8 тисячі гривень (2 особи).
За даними ПФУ, офіційна зарплата у квітні становила 19 856,19 гривень, що на 3 008,21 гривень більше, ніж у квітні минулого року (16 847,98 гривень).
Показник середньої зарплати за 2025 рік.
Показник середньої зарплати за 2024 рік:
Нагадаємо
Середня зарплата в центральних державних органах України у лютому цього року становила 51,4 тисячі гривень, підвищившись проти 44,4 тисячі минулого року. Вона збільшилася на 15,8%.