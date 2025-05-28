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Зарплати посадовців в Україні, на третій рік війни, зросли на 20% - Мінфін

Київ • УНН

 • 826 перегляди

У квітні 2025 року середня зарплата в держорганах склала 57,2 тис. грн, найбільше отримують в Рахунковій палаті, НКРЕКП та НАЗК. Керівники отримують в середньому 126,6 тис. грн.

Зарплати посадовців в Україні, на третій рік війни, зросли на 20% - Мінфін

Цьогоріч в Україні зарплати чиновників зросли на 20%, порівняно з минулим роком. Найбільше отримує Рахункова палата, НКРЕКП та Агентство з запобігання корупції.

Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Деталі 

Середня зарплата в центральних держорганах України у квітні 2025 року склала 57,2 тисячі гривень. Порівняно з квітнем 2024 року року (48,0 тисяч гривень) вона збільшилася на 19,3%.

Зарплата - квітень 2024 року.

Середня зарплата - 2024 рік.

За даними Мінфіну, у квітні 2025 року в центральних держорганах зарплату отримали 21 995 осіб, серед них: керівники, працівники патронатної служби, спеціалісти, працівники, які виконуються функції з обслуговування та робітники.

Зарплата - квітень 2025 року.

Середня зарплата - 2025 рік.

Рейтинг за зарплатами

  1. Рахункова палата - 117,5 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 501.
    1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - 102,0 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 518 осіб.
      1. Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - 186,2 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 368 осіб.
        1. Антимонопольний комітет України – 83,34 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 270 осіб.
          1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 72,54. Чисельність співробітників - 248 осіб.

            ТОП зарплат керівників

            Середня зарплата керівників складає 126,6 тисячі гривень.

            Найвищі зарплати серед 502 керівників у таких відомствах:

            • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - 470,4 тисячі гривень (7 осіб);
              • Національне агентство із запобігання корупції - 276,3 тисячі гривень (5 осіб);
                • Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти - 236,8 тисячі гривень (2 особи).

                  За даними ПФУ, офіційна зарплата у квітні становила 19 856,19 гривень, що на 3 008,21 гривень більше, ніж у квітні минулого року (16 847,98 гривень).

                  Показник середньої зарплати за 2025 рік.

                  Показник середньої зарплати за 2024 рік

                  Нагадаємо

                  Середня зарплата в центральних державних органах України у лютому цього року становила 51,4 тисячі гривень, підвищившись проти 44,4 тисячі минулого року. Вона збільшилася на 15,8%. 

                  Яна Соколівська

                  Яна Соколівська

                  ЕкономікаПолітика
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