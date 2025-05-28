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Зарплаты должностных лиц в Украине, на третий год войны, выросли на 20% - Минфин

Киев • УНН

 • 784 просмотра

В апреле 2025 года средняя зарплата в госорганах составила 57,2 тыс. грн, больше всего получают в Счетной палате, НКРЭКУ и НАПК. Руководители получают в среднем 126,6 тыс. грн.

Зарплаты должностных лиц в Украине, на третий год войны, выросли на 20% - Минфин

В этом году в Украине зарплаты чиновников выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Больше всего получает Счетная палата, НКРЭКУ и Агентство по предотвращению коррупции.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Детали 

Средняя зарплата в центральных госорганах Украины в апреле 2025 года составила 57,2 тысячи гривен. По сравнению с апрелем 2024 года (48,0 тысячи гривен) она увеличилась на 19,3%.

Зарплата - апрель 2024 года.

Средняя зарплата - 2024 год.

По данным Минфина, в апреле 2025 года в центральных госорганах зарплату получили 21 995 человек, среди них: руководители, работники патронатной службы, специалисты, работники, выполняющие функции по обслуживанию и рабочие.

Зарплата - апрель 2025 года.

Средняя зарплата - 2025 год.

Рейтинг по зарплатам

  1. Счетная палата - 117,5 тысячи гривен. Численность сотрудников - 501.
    1. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - 102,0 тысячи гривен. Численность сотрудников - 518 человек.
      1. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) - 186,2 тысячи гривен. Численность сотрудников - 368 человек.
        1. Антимонопольный комитет Украины – 83,34 тысячи гривен. Численность сотрудников - 270 человек.
          1. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 72,54. Численность сотрудников - 248 человек.

            ТОП зарплат руководителей

            Средняя зарплата руководителей составляет 126,6 тысячи гривен.

            Самые высокие зарплаты среди 502 руководителей в таких ведомствах:

            • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - 470,4 тысячи гривен (7 человек);
              • Национальное агентство по предотвращению коррупции - 276,3 тысячи гривен (5 человек);
                • Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования - 236,8 тысячи гривен (2 человека).

                  По данным ПФУ, официальная зарплата в апреле составила 19 856,19 гривен, что на 3 008,21 гривен больше, чем в апреле прошлого года (16 847,98 гривен).

                  Показатель средней зарплаты за 2025 год.

                  Показатель средней зарплаты за 2024 год

                  Напомним

                  Средняя зарплата в центральных государственных органах Украины в феврале этого года составила 51,4 тысячи гривен, повысившись против 44,4 тысячи в прошлом году. Она увеличилась на 15,8%. 

                  Яна Соколовская

                  Яна Соколовская

                  Экономикаполитика
                  Министерство финансов Украины
                  Украина
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