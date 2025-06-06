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Нехватка работников поддерживает рост зарплат, но в реальном измерении он замедлился - НБУ

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Рынок труда оживляется, но нехватка работников сдерживает реальный рост зарплат. Ожидания работников по оплате труда соответствуют предложениям работодателей.

Нехватка работников поддерживает рост зарплат, но в реальном измерении он замедлился - НБУ

Дефицит работников в Украине поддерживает рост номинальных зарплат, однако в реальном измерении он замедлился. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка (июнь 2025 года), передает УНН.

Детали

"Продолжается оживление рынка труда: растет количество вакансий и резюме. Благодаря увеличению предложения труда дефицит кадров несколько смягчился. Ожидания соискателей работы по оплате труда сопоставимы с предложениями работодателей, что ограничивает потенциал более существенного роста зарплат в будущем", - говорится в обзоре.

Отмечается, что в мае выросло как количество новых вакансий, так и резюме (в среднем вакансии выросли на 7% г/г, а резюме – на 36% г/г).

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Опережающий рост резюме, как отмечается, несколько смягчил проблему нехватки работников, хотя она остается существенной и в дальнейшем ограничивает деятельность предприятий. При этом указано, что сохраняется также значительное несоответствие между профессиями.

Нехватка работников и в дальнейшем поддерживает рост номинальных зарплат, однако высокая инфляция обусловливает более медленное повышение реальных зарплат

- отмечается в обзоре.

По данным сайтов поиска работы, а также исследования ГСЗ, ожидания соискателей работы по оплате труда сопоставимы с предложениями работодателей, что ограничивает потенциал более существенного роста зарплат в будущем, указали в НБУ. Также сообщается, что растет роль неценовых методов конкуренции за работников (предоставление жилья, дистанционная работа и т.д.).

Дополнение

В апреле в инфляционном отчете Нацбанка сообщалось, что заработная плата в Украине может повыситься в 2025-2027 годах из-за нехватки рабочей силы. Прогнозируемый рост - на уровне 3-4% в год.

Министерство экономики в апреле сообщало, что в Украине не прекращается тенденция к росту среднемесячной заработной платы. В 2024 году она увеличилась с 21 473 до 24 153 гривен.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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