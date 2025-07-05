Спрос на валюту остается стабильным, евро дорожает из-за динамики его курса с долларом - НБУ
Киев • УНН
В июне спрос на валюту почти не изменился, а курсовые колебания были умеренными. Средний официальный курс гривны к доллару незначительно ослаб, тогда как к евро продолжил ослабляться.
В июне спрос на валюту оставался близким к уровню предыдущего месяца, а курсовые колебания - умеренными, при этом курс гривны к евро ослаблялся из-за динамики валютной пары EUR/USD, говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль 2025 года, пишет УНН.
Детали
"В июне чистый спрос на валюту почти не изменился. Этому способствовало сохранение интереса к гривневым депозитам и определенная неопределенность относительно позиций доллара как мировой резервной валюты", - отметили в НБУ.
Курсовые колебания были умеренными и двусторонними, указали в регуляторе.
"Средний официальный курс гривны к доллару незначительно ослаб (на 0,1%), а разница с наличным не превышала 0,3%. В то же время средний курс к евро и в дальнейшем ослаблялся (на 2,1%) под влиянием динамики валютной пары EUR/USD", - отметили в НБУ.
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