Спрос на валюту остается стабильным, евро дорожает из-за динамики его курса с долларом - НБУ

В июне спрос на валюту оставался близким к уровню предыдущего месяца, а курсовые колебания - умеренными, при этом курс гривны к евро ослаблялся из-за динамики валютной пары EUR/USD, говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль 2025 года, пишет УНН.

Детали

"В июне чистый спрос на валюту почти не изменился. Этому способствовало сохранение интереса к гривневым депозитам и определенная неопределенность относительно позиций доллара как мировой резервной валюты", - отметили в НБУ.

Курсовые колебания были умеренными и двусторонними, указали в регуляторе.

"Средний официальный курс гривны к доллару незначительно ослаб (на 0,1%), а разница с наличным не превышала 0,3%. В то же время средний курс к евро и в дальнейшем ослаблялся (на 2,1%) под влиянием динамики валютной пары EUR/USD", - отметили в НБУ.

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