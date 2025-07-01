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Курс евро снова растет: новый исторический максимум 49,40 грн

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Официальный курс евро к гривне 2 июля достигнет 49,40 грн/евро, что является рекордным показателем. Это девальвирует гривну на 42 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Курс евро снова растет: новый исторический максимум 49,40 грн

Завтра, 2 июля, официальный курс евро к гривне составит 49,40 грн/евро, что девальвирует гривну на 42 копейки по сравнению с 1 июля. Евро в очередной раз обновит рекорд исторического максимума. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Нацбанка.

Детали

Завтра, 2 июля, НБУ установит официальный курс евро к гривне на уровне 49,40 грн/евро.

Напомним

1 июля официальный курс евро к гривне остановился на отметке 48,98 грн/евро, что девальвировало гривну на 20 копеек по сравнению с 30 июня.

Дополнение

22 апреля 2025 года курс евро установил тогдашний исторический максимум - 47,76 гривны. Однако уже в июне началась новая волна рекордов: 13 июня валюта преодолела отметку 48 гривен, а 20 июня обновила рекорд - 48,20 грн. В последний раз максимальный показатель зафиксировали 25 июня - 48,50 гривны.

Алена Уткина

Алена Уткина

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