Украина получила от ЕС еще €1 млрд из прибыли от замороженных активов рф

Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA, финансируемой за счет прибыли от обездвиженных российских активов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсетях в четверг, пишет УНН.

Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет прибыли от замороженных российских активов. Благодарны европейским партнерам за солидарность и доверие - написал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул: запущенная вместе с G7 инициатива ERA работает.

"С начала года Украине уже передано более 18,5 млрд долларов за счет российских замороженных денег. Эти средства мы направляем на устойчивость Украины и "быстрое восстановление", - указал Шмыгаль.

Инициатива ERA, по его словам, "дает хороший результат". "Но мы на этом не остановимся. На URC-2025 призываем партнеров вместе с нами сформировать правовые инструменты полной конфискации всех российских активов", - отметил Шмыгаль.

Напомним

В июне на валютные счета правительства в НБУ поступило более $4 млрд в рамках инициативы G7 ERA.