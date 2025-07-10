ЕС объявил о новом пакете соглашений на €2,3 млрд на конференции по восстановлению Украины: что предусматривается

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете финансовой поддержки Украины в размере 2,3 млрд евро, который предусматривает гранты и кредитные гарантии для поддержки усилий Украины по восстановлению и реконструкции.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии, пишет УНН.

Новый пакет соглашений на сумму 2,3 миллиарда евро, подписанных с международными и двусторонними государственными финансовыми учреждениями в рамках Инвестиционной программы для Украины, включает 1,8 миллиарда евро кредитных гарантий и 580 миллионов евро грантов - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства пойдут на:

поддержку малого и среднего бизнеса, включая стартапы: 500 миллионов евро гарантий и грантов;

мобилизация стратегических инвестиций: 600 миллионов евро на масштабные проекты по энергетике, транспорту и производству;

восстановление городов и общин: 520 миллионов евро на муниципальную инфраструктуру в районах, пострадавших от войны, включая здравоохранение, городскую мобильность и жилье;

энергетическая безопасность и зеленый переход: 265 миллионов евро на стабилизацию энергосети Украины, восстановление мощностей возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности;

критическая инфраструктура: 310 миллионов евро на ремонт и восстановление критически важной инфраструктуры, включая жилье, больницы и медицинские учреждения.

Фон дер Ляйен объявила также о создании нового Европейского флагманского фонда реконструкции Украины, который поддерживается Европейской комиссией через Европейский инвестиционный банк, а также Францией, Германией, Италией и Польшей.

Фонд будет иметь начальный капитал в 220 миллионов евро и имеет целью мобилизовать 500 миллионов евро до 2026 года. Дальнейшее привлечение средств предполагается по мере улучшения ситуации с безопасностью.

Европейская комиссия также объявила о своем предложении по четвертому траншу в рамках первого компонента Ukraine Facility - "Плана Украины" (Ukraine Plan), который ожидается в августе. Этот четвертый платеж составит до 3,05 млрд евро.

Параллельно с этим Еврокомиссия сегодня выделила Украине 1 млрд евро в рамках шестого транша пакета макрофинансовой помощи ЕС объемом 18,1 млрд евро, который должен быть полностью выплачен до конца 2025 года. С учетом этого платежа, общий объем кредитования Украины Еврокомиссией в рамках этого инструмента с начала года достигнет 8 млрд евро.

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