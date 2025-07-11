Комітет Сенату США схвалив виділення 500 млн дол. допомоги Україні в рамках оборонного бюджету на 2026 рік - ЗМІ

Комітет Сенату з питань збройних сил схвалив законопроєкт про асигнування на національну оборону, який передбачає виділення 500 млн доларів допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Комітет Сенату з питань збройних сил схвалив виділення Україні 500 млн доларів на безпекову допомогу в рамках проекту закону про асигнування на потреби національної оборони на 2026 фінансовий рік, який також обмежує списання літаків А-10. Закон про асигнування на національну оборону (NDAA) - це щорічний політичний законопроєкт, який затверджує обсяги фінансування та надає повноваження для американських збройних сил - пише видання.

Закон про бюджетні асигнування, ухвалений комітетом 9 липня 2025 року 26 голосами проти 1, містить положення про продовження Ініціативи безпекової допомоги Україні до 2028 року, збільшуючи її фінансування до 500 млн доларів з 300 млн доларів у 2025 році.

Ініціатива спрямована на зміцнення обороноздатності України, яка бореться з російськими військами, що вторглися в Україну у 2022 році. Законопроєкт також забороняє суперечливу вимогу, висловлену в червневому бюджетному запиті президента Дональда Трампа, щодо виведення з експлуатації літаків А-10 ВПС США. Проект вимагає, щоб кількість літаків А-10 не опустилася нижче 103 у 26-му фінансовому році, що забезпечить подальшу експлуатацію цих літаків ближньої авіаційної підтримки - додає видання.

Законопроєкт пройде через законодавчий процес у найближчі місяці. Нижня Палата представників Конгресу США у своїй версії зберегла підтримку України на рівні 300 мільйонів доларів. Окрім України, NDAA розглядає різні глобальні виклики безпеці, включаючи загрози з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Нагадаємо

Оборонна підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки триває. Наразі відбувається робота американської та української команд щодо вирішення деталей по оборонним пакетам.