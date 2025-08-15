$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 60260 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 58002 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 92996 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 57187 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 95559 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 45185 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 75324 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 103125 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 59577 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 222484 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Рубрики
Погода
+23°
1.7м/с
48%
755мм
Шансы на прекращение огня в этом году оцениваются в 40% - прогнозы букмекеров

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Букмекеры прогнозируют 40% вероятность прекращения огня между Украиной и Россией в этом году. Также оцениваются детали встречи Трампа и Путина, включая продолжительность рукопожатия.

Шансы на прекращение огня в этом году оцениваются в 40% - прогнозы букмекеров

По данным букмекеров, 40% считают, что Украина и Россия согласятся на прекращение огня, пишет УНН со ссылкой на Polymarket. 

Детали

По данным Polymarket, вероятность того, что Украина и Россия согласятся на прекращение огня, составляет 40%.

  • Рукопожатие Трампа и Путина оценивается в 4-6 секунд.
    • 9% участников считают, что Трамп и Путин сегодня обнимутся.

      Большая часть уверена, что президент США упомянет РФ и Украину более 15 раз, более трех раз скажет "Байден".

      Напомним

      Президент США Дональд Трамп вылетел в Анкоридж, что на Аляске, где проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. 

      Павел Башинский

      ОбществополитикаНовости Мира
      Владимир Путин
      Аляска
      Дональд Трамп
      Джо Байден
      Соединённые Штаты
      Украина