Шансы на прекращение огня в этом году оцениваются в 40% - прогнозы букмекеров
Киев • УНН
Букмекеры прогнозируют 40% вероятность прекращения огня между Украиной и Россией в этом году. Также оцениваются детали встречи Трампа и Путина, включая продолжительность рукопожатия.
По данным букмекеров, 40% считают, что Украина и Россия согласятся на прекращение огня, пишет УНН со ссылкой на Polymarket.
Детали
По данным Polymarket, вероятность того, что Украина и Россия согласятся на прекращение огня, составляет 40%.
- Рукопожатие Трампа и Путина оценивается в 4-6 секунд.
- 9% участников считают, что Трамп и Путин сегодня обнимутся.
Большая часть уверена, что президент США упомянет РФ и Украину более 15 раз, более трех раз скажет "Байден".
Напомним
Президент США Дональд Трамп вылетел в Анкоридж, что на Аляске, где проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.