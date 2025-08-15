Шанси на припинення вогню цього року оцінюються в 40% - прогнози букмекерів
Київ • УНН
Букмекери прогнозують 40% ймовірності припинення вогню між Україною та Росією цього року. Також оцінюються деталі зустрічі Трампа і Путіна, включаючи тривалість рукостискання.
За даними букмекерів, 40% вважає, що Україна та росія погодяться на припинення вогню, пише УНН з посиланням на Polymarket.
Деталі
За даними Polymarket, те що Україна та росія погодяться на припинення вогню становить 40%.
- рукостискання Трампа і путіна оцінюється від 4-6 секунд.
- 9% учасників вважають, що Трамп і путін сьогодні обіймуться.
Більша частина впевнена, що президент США згадає рф і Україну більше 15 разів, більше трьох разів скаже "Байден".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп вилетів до Анкориджа, що на Алясці, де проведе перемовини з російським диктатором володимиром путіним.