12:08 • 57371 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 55550 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 88806 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 55020 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 91817 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 44105 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 74742 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 102890 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 59437 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 220834 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Шанси на припинення вогню цього року оцінюються в 40% - прогнози букмекерів

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Букмекери прогнозують 40% ймовірності припинення вогню між Україною та Росією цього року. Також оцінюються деталі зустрічі Трампа і Путіна, включаючи тривалість рукостискання.

Шанси на припинення вогню цього року оцінюються в 40% - прогнози букмекерів

За даними букмекерів, 40% вважає, що Україна та росія погодяться на припинення вогню, пише УНН з посиланням на Polymarket. 

Деталі

За даними Polymarket, те що Україна та росія погодяться на припинення вогню становить 40%.

  • рукостискання Трампа і путіна оцінюється від 4-6 секунд.
    • 9% учасників вважають, що Трамп і путін сьогодні обіймуться.

      Більша частина впевнена, що президент США згадає рф і Україну більше 15 разів, більше трьох разів скаже "Байден".

      Нагадаємо

      Президент США Дональд Трамп вилетів до Анкориджа, що на Алясці, де проведе перемовини з російським диктатором володимиром путіним. 

      Павло Башинський

      СуспільствоПолітикаНовини Світу
      Володимир Путін
      Аляска
      Дональд Трамп
      Джо Байден
      Сполучені Штати Америки
      Україна