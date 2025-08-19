путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа

Вчерашнюю встречу Президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа можно скорее охарактеризовать как позитивную. Теперь ситуация зависит от российского диктатора путина, который якобы согласился на переговоры с Зеленским, однако для него это вызов. Такое мнение высказал журналисту УНН политолог Олег Лесной.

Детали

Я то, что от этой встречи ожидал, то и фактически увидел. Прогнозы, что вчерашняя встреча может повторить скандальную встречу в Овальном кабинете в марте, не подтвердились. Было видно, что Зеленский подготовился серьезно, был готов общаться с журналистами, Трампом. Причем с Трампом в конструктивном русле, поскольку сам Трамп назвал эту встречу очень хорошей - сказал Лесной.

Он также назвал позитив от встречи Трампа с Зеленским 18 августа.

Мой прогноз был, что для нас встреча будет позитивной, если мы договоримся договариваться и пообщаемся в режиме Зеленский-Трамп и Зеленский-Европа-Трамп. Это так и в принципе произошло и это для нас не плохо. Это скорее позитив, чем негатив, потому что я рассматриваю все эти события, которые начались на Аляске и сейчас перешли в Вашингтон, как процесс. Это не может быть ни исторически, ни переломной. Первая встреча запустила процесс, в который Путин введен вживую – это очень важно, ведь раньше он отправлял своих приспешников и размывал переговорный процесс, затягивал время - пояснил Лесной.

Политолог подчеркнул, что сейчас Путин будет вынужден лично участвовать.

Поэтому, если мы берем сегодня на сегодня, то это все-таки позитив. Однако мы должны понять, что это не финализация чего-то. Это запуск процесса и этот процесс может быть не таким быстрым, как думает Трамп. Еще один важный момент, как по мне, когда Трамп сказал после встречи с Путиным, что теперь все зависит от Зеленского и Украины, то сейчас монета перевернулась. Сейчас зависит от Путина. То есть ему бросили вызов, что: нет вопросов, будем общаться. Он вроде бы его принял. И очень важно, пойдет ли он на эту встречу (с Зеленским – ред.) - сказал Лесной.

Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"

Он добавил, что это пока что позитивный процесс, или процесс, который идет в позитивную сторону для Украины.

Будет ли встреча Путина и Зеленского

Лесной отметил, что для того, чтобы состоялась трехсторонняя встреча, перед ней должна быть двусторонняя - Зеленского с путиным.

Здесь большой вопрос, действительно ли Путин пойдет так быстро на это, как думает Трамп, и чем эта встреча закончится, это очень важно. Только тогда мы можем делать прогноз, будет ли трехсторонняя встреча и когда. Я даже не могу сказать, находимся ли мы посередине, или в какой-то точке, которая близка к середине решения вопроса. Мы просто едем в определенном направлении, которое тоже на сегодня непредсказуемо - сказал Лесной.

Политолог подчеркнул, что встреча с Зеленским это серьезный вызов для российского диктатора.

путину зачем мир? Для него это тоже серьезный вызов. Если он встретится с Зеленским, то тогда все его бредни о том, что Украина недострана, что там нелегитимная власть, что там нужно провести выборы – они, как роса на солнце исчезнут. Это тоже вызов. Сомневаюсь, что Путин готов к нормальному диалогу, сомневаюсь, потому что он снова будет заявлять о своих целях "СВО" - отметил Лесной.

Почему вторая встреча Трампа и Зеленского прошла без конфликтов: секрет в "чувствительных темах" - The Times

Влияние Путина на позицию Трампа

Лесной заявил, что встреча на Аляске действительно оказала влияние на Трампа.

Это было в тезисах, которые формулировал сам Трамп, например, о прекращении огня. Это его тезис, и он, общаясь с прессой, говорил, что он никогда этого не хотел. То есть это шаг в сторону Путина, потому что Путин именно так сказал - сказал Лесной.

Политолог отметил, что Путин опытный политик и знает, как работать с Трампом.

Я бы не сказал, что путин опытный КГБист, он просто опытный политик, который уже пятого президента США видит, Трамп во второй раз на посту. Поэтому он знает, как работать. Он льстит и в то же время говорит нет, а Трампу заходят лесть. Я вижу, что Трамп и его команда даже основ российской дипломатии времен Андрея Громыко (министр иностранных дел СССР в 1957-1985 гг - ред.) не знают. А российская команда работала по его схеме - дави-дави и проси максимум, ни на что не соглашайся - сказал Лесной.

Трамп вчера, 18 августа, во время встречи в Овальном кабинете с Зеленским заявил, что он перемирие никогда не обсуждал.

Мы можем работать над соглашением, пока они будут сражаться на поле боя. Я бы хотел, чтобы было перемирие. Стратегически это может быть не в пользу одной из сторон - сказал Трамп.

Когда канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Трампа давить на Путина для того, чтобы перемирие было уже начиная со следующей трехсторонней встречи, которая может состояться с участием Зеленского и Путина, Трамп снова отверг обязательное прекращение огня.

О встрече в Вашингтоне Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский крайне позитивно оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Как пишет CNN, за столом переговоров в Овальном кабинете, кроме украинской стороны, США и представителей Европы, незримо присутствовал голос путина. И хотя Трамп выбрал оптимистичный тон, тем не менее, его как бы утверждающий вопрос "когда" указывает на то, а действительно ли Кремль настроен на переговоры о прекращении агрессии в Украине.

Трамп 18 августа заявлял, что российский диктатор Путин согласится с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности.

Дональд Трамп также утверждал, что через неделю-две, возможно, закончить войну. По его словам, две стороны желают заключить соглашение.

Государственный секретарь США Марко Рубио по результатам встречи с Зеленским и Трампом заявил, что Соединенные Штаты работают над созданием гарантий безопасности для Украины с союзниками - европейскими и не только. После мирного соглашения Украина должна чувствовать себя в безопасности в будущем.

Рубио также отметил, что США надеются, что удастся достичь соглашения на трехсторонней встрече Президента Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. российской и украинской стороне придется пойти на определенные уступки.