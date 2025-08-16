$41.450.06
23:06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
20:15
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент США Дональд Трамп после трехчасовой встречи с владимиром путиным на Аляске заявил о значительном прогрессе. Он отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"

Президент США Дональд Трамп рассказал о трехчасовой встрече с владимиром путиным на Аляске, заявив, что достигнут значительный прогресс, хотя официального соглашения заключено не было. Теперь, по его словам, все зависит от действий украинского президента Владимира Зеленского. Об этом Трамп заявил во время общения с американским журналистом, пишет УНН.

Детали

Дональд Трамп после переговоров с российским лидером владимиром путиным на Аляске дал интервью американскому журналисту, где описал ход встречи. По его словам, переговоры длились почти три часа и охватили широкий спектр вопросов.

Мы согласовали много моментов. Теперь все зависит от президента Зеленского, как все это осуществить… И если они захотят, я буду на следующей встрече

- заявил Трамп, намекнув на возможный будущий саммит между ним, Путиным и Зеленским.

Несмотря на отсутствие формального соглашения, президент США подчеркнул, что встреча принесла значительный прогресс в переговорном процессе. Аналитики отмечают, что его комментарии могут сигнализировать о попытках Трампа выставить себя посредником в конфликте и повлиять на международное внимание к ситуации в Украине.

Напомним

Дональд Трамп оценил саммит с владимиром путиным на Аляске на 10 из 10. Полное взаимопонимание по прекращению огня в Украине не было достигнуто.

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным на Аляске завершились. США заявили об отсутствии соглашения по прекращению огня в Украине, несмотря на заявления РФ о продуктивности встречи.

Степан Гафтко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина