Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"

Президент США Дональд Трамп рассказал о трехчасовой встрече с владимиром путиным на Аляске, заявив, что достигнут значительный прогресс, хотя официального соглашения заключено не было. Теперь, по его словам, все зависит от действий украинского президента Владимира Зеленского. Об этом Трамп заявил во время общения с американским журналистом, пишет УНН.

Детали

Дональд Трамп после переговоров с российским лидером владимиром путиным на Аляске дал интервью американскому журналисту, где описал ход встречи. По его словам, переговоры длились почти три часа и охватили широкий спектр вопросов.

Мы согласовали много моментов. Теперь все зависит от президента Зеленского, как все это осуществить… И если они захотят, я буду на следующей встрече - заявил Трамп, намекнув на возможный будущий саммит между ним, Путиным и Зеленским.

Несмотря на отсутствие формального соглашения, президент США подчеркнул, что встреча принесла значительный прогресс в переговорном процессе. Аналитики отмечают, что его комментарии могут сигнализировать о попытках Трампа выставить себя посредником в конфликте и повлиять на международное внимание к ситуации в Украине.

Напомним

Дональд Трамп оценил саммит с владимиром путиным на Аляске на 10 из 10. Полное взаимопонимание по прекращению огня в Украине не было достигнуто.

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным на Аляске завершились. США заявили об отсутствии соглашения по прекращению огня в Украине, несмотря на заявления РФ о продуктивности встречи.