23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Переговори путіна і Трампа на Алясці завершено - кремль

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці завершилися. США заявили про відсутність угоди щодо припинення вогню в Україні, попри заяви РФ про продуктивність зустрічі.

Переговори путіна і Трампа на Алясці завершено - кремль
Reuters

Саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці завершився, передає УНН із посиланням на заяву кремля.

Переговори в Анкориджі завершилися 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

І хоч представники рф назвали зустріч гарною і продуктивною, лідер США зазначив, що угоди щодо припинення вогню в Україні немає.

Також ЗМІ із посиланням на Білий дім повідомляють, що обід між командами США і росії не відбудеться. Трамп повертається у Вашингтон.

Нагадаємо

Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.

Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".

На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.

Переговори проходили у форматі "три на три".

З американського боку, окрім Дональда Трампа, були присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна