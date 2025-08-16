Переговори путіна і Трампа на Алясці завершено - кремль
Київ • УНН
Переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці завершилися. США заявили про відсутність угоди щодо припинення вогню в Україні, попри заяви РФ про продуктивність зустрічі.
Саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці завершився, передає УНН із посиланням на заяву кремля.
Переговори в Анкориджі завершилися
Додамо
І хоч представники рф назвали зустріч гарною і продуктивною, лідер США зазначив, що угоди щодо припинення вогню в Україні немає.
Також ЗМІ із посиланням на Білий дім повідомляють, що обід між командами США і росії не відбудеться. Трамп повертається у Вашингтон.
Нагадаємо
Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.
Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.
Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".
На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.
Переговори проходили у форматі "три на три".
З американського боку, окрім Дональда Трампа, були присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.