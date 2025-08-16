Переговоры путина и Трампа на Аляске завершены - кремль
Киев • УНН
Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске завершились. США заявили об отсутствии соглашения о прекращении огня в Украине, несмотря на заявления рф о продуктивности встречи.
Саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске завершился, передает УНН со ссылкой на заявление кремля.
Переговоры в Анкоридже завершились
И хотя представители рф назвали встречу хорошей и продуктивной, лидер США отметил, что соглашения о прекращении огня в Украине нет.
Также СМИ со ссылкой на Белый дом сообщают, что обед между командами США и россии не состоится. Трамп возвращается в Вашингтон.
Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.
Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?"
На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.
Переговоры проходили в формате "три на три".
С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Виткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.