Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"

Президент США Дональд Трамп розповів про тригодинну зустріч із володимиром путіним на Алясці, заявивши, що досягнуто значного прогресу, хоча офіційної угоди укладено не було. Тепер, за його словами, усе залежить від дій українського президента Володимира Зеленського. Про це Трамп заявив під час спілкування з американським журналістом, пише УНН.

Деталі

Дональд Трамп після переговорів із російським лідером володимиром путіним на Алясці дав інтерв’ю американському журналісту, де описав перебіг зустрічі. За його словами, переговори тривали майже три години та охопили широкий спектр питань.

Ми погодили багато моментів. Тепер усе залежить від президента Зеленського, як усе це здійснити… І якщо вони захочуть, я буду на наступній зустрічі - заявив Трамп, натякнувши на можливий майбутній саміт між ним, путіним та Зеленським.

Попри відсутність формальної угоди, президент США підкреслив, що зустріч принесла значний прогрес у переговорному процесі. Аналітики зазначають, що його коментарі можуть сигналізувати про спроби Трампа виставити себе посередником у конфлікті та вплинути на міжнародну увагу до ситуації в Україні.

Нагадаємо

Дональд Трамп оцінив саміт з володимиром путіним на Алясці на 10 з 10. Повне порозуміння щодо припинення вогню в Україні не було досягнуто.

Переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним на Алясці завершилися. США заявили про відсутність угоди щодо припинення вогню в Україні, попри заяви рф про продуктивність зустрічі.