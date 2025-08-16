$41.450.06
23:06 • 10000 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15 • 14728 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 15693 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 14897 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 18864 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 91544 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 144081 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 81224 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 137514 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55622 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Президент США Дональд Трамп після тригодинної зустрічі з володимиром путіним на Алясці заявив про значний прогрес. Він зазначив, що подальший розвиток подій залежить від президента України Володимира Зеленського.

Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"

Президент США Дональд Трамп розповів про тригодинну зустріч із володимиром путіним на Алясці, заявивши, що досягнуто значного прогресу, хоча офіційної угоди укладено не було. Тепер, за його словами, усе залежить від дій українського президента Володимира Зеленського. Про це Трамп заявив під час спілкування з американським журналістом, пише УНН.

Деталі

Дональд Трамп після переговорів із російським лідером володимиром путіним на Алясці дав інтерв’ю американському журналісту, де описав перебіг зустрічі. За його словами, переговори тривали майже три години та охопили широкий спектр питань.

Ми погодили багато моментів. Тепер усе залежить від президента Зеленського, як усе це здійснити… І якщо вони захочуть, я буду на наступній зустрічі

- заявив Трамп, натякнувши на можливий майбутній саміт між ним, путіним та Зеленським.

Попри відсутність формальної угоди, президент США підкреслив, що зустріч принесла значний прогрес у переговорному процесі. Аналітики зазначають, що його коментарі можуть сигналізувати про спроби Трампа виставити себе посередником у конфлікті та вплинути на міжнародну увагу до ситуації в Україні.

Нагадаємо

Дональд Трамп оцінив саміт з володимиром путіним на Алясці на 10 з 10. Повне порозуміння щодо припинення вогню в Україні не було досягнуто.

Переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним на Алясці завершилися. США заявили про відсутність угоди щодо припинення вогню в Україні, попри заяви рф про продуктивність зустрічі.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна