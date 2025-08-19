путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа

Вчорашню зустріч Президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа можна скоріш охарактеризувати, як позитивну. Тепер ситуація залежить від російського диктатора путіна, який нібито погодився на переговори з Зеленським, проте для нього це виклик. Таку думку висловив журналісту УНН політолог Олег Лісний.

Я те, що від цієї зустрічі очікував, те й фактично побачив. Прогнози, що вчорашня зустріч може повторити скандальну зустріч в Овальному кабінеті в березні, не підтвердилися. Було видно, що Зеленський підготувався серйозно, був готовий спілкуватися з журналістами, Трампом. Причому з Трампом в конструктивному руслі, оскільки сам Трамп назвав цю зустріч дуже доброю - сказав Лісний.

Він також назвав позитив від зустрічі Трампа із Зеленським 18 серпня.

Мій прогноз був, що для нас зустріч буде позитивною, якщо ми домовимося домовлятися й поспілкуємося в режимі Зеленський-Трамп й Зеленський-Європа-Трамп. Це так й в принципі сталося й це для нас не погано. Це скоріше позитив ніж негатив, тому що я розглядаю всі ці події, які почалися на Алясці й зараз перейшли у Вашингтон, як процес. Це не може бути ані історично, ані переломною. Перша зустріч запустила процес в який путіна введено наживо – це дуже важливо, адже раніше він відправляв своїх посіпак й розмивав перемовний процес, затягував час - пояснив Лісний.

Політолог підкреслив, що зараз путін буде змушений особисто брати участь.

Тому, якщо ми беремо сьогодні на сьогодні, то це все-таки позитив. Однак ми маємо зрозуміти, що це не фіналізація чогось. Це запуск процесу й цей процес може бути не таким швидким, як думає Трамп. Ще один важливий момент, як на мене, коли Трамп сказав після зустрічі з путіним, що тепер все залежить від Зеленського й України, то зараз монета перевернулась. Зараз залежить від путіна. Тобто йому кинули виклик, що: немає питань, будемо спілкуватися. Він начебто його прийняв. Й дуже важливо, чи він піде на цю зустріч ( з Зеленським – ред.) - сказав Лісний.

Він додав, що це поки що позитивний процес, або процес, який йде в позитивну сторону для України.

Чи буде зустріч путіна та Зеленського

Лісний зазначив, що для того, щоб відбулась тристороння зустріч, перед нею має бути двостороння - Зеленського з путіним.

Тут велике питання, чи путін дійсно піде так швидко на це, як думає Трамп й чим ця зустріч закінчиться, це дуже важливо. Тільки тоді ми можемо робити прогноз, чи буде тристороння зустріч й коли. Я навіть не можу сказати, чи ми посередині, чи в якійсь точці, яка близька до середини вирішення питання. Ми просто їдемо в певному напрямку, який теж на сьогодні непередбачуваний - сказав Лісний.

Політолог наголосив, що зустріч із Зеленським це серйозний виклик для російського диктатора.

путіну навіщо мир? Для нього це теж серйозний виклик. Якщо він зустрінеться з Зеленським, то тоді всі його брєдні про те, що Україна недокраїна, що там нелегітимна влада, що там потрібно провести вибори – вони, як роса на сонці зникнуть. Це теж виклик. Сумніваюсь, що путін готовий до нормального діалогу сумніваюсь, тому що він знову буде заявляти про свої цілі "СВО" - зазначив Лісний.

Вплив путіна на позицію Трампа

Лісний заявив, що зустріч на Алясці дійсно мала вплив на Трампа.

Це було в тезах, які формулював сам Трамп, наприклад, про припинення вогню. Це його теза й він спілкуючись з пресою казав, що він ніколи цього не хотів. Тобто це крок в бік путіна, тому що путін саме так сказав - сказав Лісний.

Політолог зауважив, що путін досвідчений політик й знає, як працювати з Трампом.

Я б не сказав, що путін досвідчений КДБіст, він просто досвідчений політик, який вже пятого президент США бачить, Трамп вдруге на посаді. Тому він знає, як працювати. Він лестить й водночас каже ні, а Трампу заходять лестощі. Я бачу, що Трамп і його команда навіть основ російської дипломатії часів Андрія Громико (міністр закордонних справ СРСР у 1957-1985 рр - ред.) не знають. А російська команда працювала по його схемі - тисни-тисни й проси максимум, ні на що не погоджуйся - сказав Лісний.

Трамп вчора, 18 серпня під час зустрічі в Овальному кабінеті із Зеленським заявив, що він перемир'я ніколи не обговорював.

Ми можемо працювати над угодою, поки вони будуть битися на полі бою. Я б хотів, щоб було перемир'я. Стратегічно це може бути не на користь однієї зі сторін - сказав Трамп.

Коли канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента Трампа тиснути на путіна для того, щоб перемир'я було вже починаючи з наступної тристоронньої зустрічі яка може відбутися за участі Зеленського та путіна, Трамп знову відкинув обов'язкове припинення вогню.

Про зустріч у Вашингтоні Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський вкрай позитивно оцінив зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Як пише CNN, за столом переговорів в Овальному кабінеті, окрім української сторони, США та представників Європи, незримо був присутній голос путіна. І хоча Трамп обрав оптимістичний тон, утім, його ніби стверджуюче питання "коли" вказує на те, а чи дійсно кремль налаштований на переговори про припинення агресії в Україні.

Трамп 18 серпня заявляв, що російський диктатор путін погодиться з тим, що Україна повинна мати безпекові гарантії.

Дональд Трамп також стверджував, що через тиждень-два, можливо, закінчити війну. За його словами, дві сторони бажають укласти угоду.

Державний секретар США Марко Рубіо за результатами зустрічі з Зеленським та Трампом заявив, що Сполучені Штати працюють над створенням гарантій безпеки для України з союзниками - європейськими й не тільки. Після мирної угоди Україна має відчувати себе у безпеці у майбутньому.

Рубіо також зазначив, що США сподіваються, що вдасться досягти угоди на тристоронній зустрічі Президента Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна. Російській та українській стороні доведеться піти на певні поступки.