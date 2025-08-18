$41.340.11
Трамп вважає, що путін погодиться з тим, що Україна повинна мати безпекові гарантії

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Дональд Трамп вважає, що володимир путін погодиться на безпекові гарантії для України. Це обговорювалося під час зустрічі Трампа з лідерами ЄС у Вашингтоні.

Трамп вважає, що путін погодиться з тим, що Україна повинна мати безпекові гарантії

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор володимир путін погодиться з тим, що Україна повинна мати безпекові гарантії. Про це Трамп сказав під час зустрічі з лідерами ЄС у Вашингтоні, передає УНН.

Деталі

"Я вважаю, що президент путін погодиться з тим, що Україна повинна мати безпекові гарантії. Ми будемо говорити про це детальніше, однак я позитивно налаштований. Я думаю, що ми зможемо досягти такої колективної домовленості. Ми з'ясуємо як це зробити, Європа візьме на себе багато чого. Нам потрібно буде обговорити можливий обмін територій, враховуючи де зараз ЛБЗ. Досить сумно дивитися на мапу зараз. Потрібно буде обговорити", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що Україна отримає захист, подібний до НАТО, за підтримки європейських лідерів. Він підтвердив, що Україна не стане членом НАТО, але отримає безпекові гарантії.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна