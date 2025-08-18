Трамп считает, что путин согласится с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор владимир путин согласится с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности. Об этом Трамп сказал во время встречи с лидерами ЕС в Вашингтоне, передает УНН.

Детали

"Я считаю, что президент путин согласится с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности. Мы будем говорить об этом подробнее, однако я настроен позитивно. Я думаю, что мы сможем достичь такого коллективного соглашения. Мы выясним, как это сделать, Европа возьмет на себя многое. Нам нужно будет обсудить возможный обмен территорий, учитывая, где сейчас ЛБЗ. Довольно грустно смотреть на карту сейчас. Нужно будет обсудить", - сказал Трамп.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что Украина получит защиту, подобную НАТО, при поддержке европейских лидеров. Он подтвердил, что Украина не станет членом НАТО, но получит гарантии безопасности.