Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду

Фото: welcomeukraine.today

23 розпочнеться новий річний соляр для України. Країна входить у новий рік свого життя під знаком небесних випробувань і благословень. Яким буде наступний рік для України - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Як розповіла Базиленко, у момент соляру Сонце зустрічається з Місяцем у новолунні, відкриваючи двері до нового циклу, де світло народжується з темряви.

Це не лише астрологічний символ — це нагадування про силу духу нашої нації: навіть у найважчі часи ми маємо шанс почати знову, піднятися, віднайти нові шляхи та тримати курс у майбутнє - вказала астролог.

Що таке соляр і чому він важливий?

В астрології соляр — це річний гороскоп, який складається на момент повернення Сонця в ту саму точку, де воно було в день народження. Для людини він показує тенденції року, а для держави — сценарій подій на цілий рік.

Народження України відбулося 24 серпня 1991 року о 17:58 у Києві. У 2025 році соляр включається трохи раніше — 23 серпня ввечері. І важлива деталь: цього року він співпадає з новолунням, що завжди дає можливості для нового початку, оновлення енергії та пошуку нових шляхів розвитку.

Чи буде продовження війни в Україні?

Так, військова напруга зберігається. Гороскоп року показує гострі та непередбачувані події, які триматимуть країну у стані боротьби.

(На це вказує Марс у квадратурі до радикального Урану, а також Чорний Місяць, що зараз знаходиться на Плутоні України, підсилюючи кармічні випробування.)

Чи будуть гострі військові події?

Так, видно ризик раптових і вибухових ситуацій, несподіваних загострень. Народ і армія змушені будуть постійно мобілізувати сили.

(Марс як символ війни у напруженому аспекті до Урану, що означає вибухи й несподіванки.)

Шанси на припинення вогню цього року оцінюються в 40% - прогнози букмекерів

Можливі домовленості й перемовини?

Є шанс на тимчасове припинення вогню або переговори. Проте це залежатиме від зовнішньої підтримки та позиції партнерів. Якщо домовленостей не буде восени, війна може тривати і в наступному році. (На це вказує Юпітер на Десценденті, що символізує міжнародні угоди й підтримку.)

путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа

Чи будуть змінюватися кордони України?

Так, нестабільність кордонів триватиме до 2027 року. Можливі як повернення частини територій, так і періодичні втрати.

(Це пов’язано з транзитним Ураном у зоні, що відповідає за територіальну цілісність.)

Чи буде підтримка партнерів?

Так. Союзники залишаються з Україною. У 2025 році допомога від міжнародних партнерів буде вагомим фактором, що дозволить країні триматися у складних обставинах. (Про це говорить не лише Юпітер, а й велика кількість важливих планет, які опинилися в полі партнерства — символ міжнародної підтримки й угод.)

Україна отримала 4,05 млрд євро міжнародної підтримки - Свириденко

Яка фінансова ситуація буде в країні?

Попри кризу, Україна зберігатиме матеріальний фундамент. Основна сила буде у землі й аграрному секторі, які стануть опорою для економіки.

(На це вказує гармонійний аспект Сатурна й Нептуна до радикального Сатурна — символ витривалості й базових ресурсів.)

Що буде з керівництвом країни?

Висока ймовірність несподіваних змін у владі, політичних криз та кадрових перестановок. Це період нестабільності у вищих ешелонах керівництва.

(Сонце України у квадратурі з транзитним Ураном — символ раптових змін у владі.)

"Був би задоволений, якщо б вибори вже були" - Зеленський

Яка головна мета цих подій?

У гороскопі року чітко видно кармічний вектор: Раху у зв’язці з Плутоном. Це означає, що через Україну відбувається глобальна трансформація світу. Події в нашій країні стають точкою, з якої починається зміна світового порядку. (Конфігурація "парусник" з участю Раху та Плутона.)

Висновок

"Ми вступаємо у рік, де випробування будуть поруч із надією. Та головне — Україна не самотня: її підтримує світ, її захищає невидима сила, її веде кармічна мета, більша за саму країну. І навіть коли темрява здається густою, саме в ці моменти народжується світло. Україна вистоїть — бо її місія змінює не лише нас, а й увесь світ", - наголосила Базиленко.