Ексклюзив
07:20 • 1804 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 3302 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
03:30 • 5472 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 3960 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 25831 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28070 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 21885 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24640 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24287 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13585 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду

Київ • УНН

 • 1812 перегляди

Астрологічний прогноз на рік для України вказує на продовження військової напруги та можливі зміни кордонів. Очікується підтримка партнерів та зміни у керівництві країни.

Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Фото: welcomeukraine.today

23 розпочнеться новий річний соляр для України. Країна входить у новий рік свого життя під знаком небесних випробувань і благословень. Яким буде наступний рік для України - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко. 

Як розповіла Базиленко, у момент соляру Сонце зустрічається з Місяцем у новолунні, відкриваючи двері до нового циклу, де світло народжується з темряви.

Це не лише астрологічний символ — це нагадування про силу духу нашої нації: навіть у найважчі часи ми маємо шанс почати знову, піднятися, віднайти нові шляхи та тримати курс у майбутнє

- вказала астролог. 

Що таке соляр і чому він важливий?

В астрології соляр — це річний гороскоп, який складається на момент повернення Сонця в ту саму точку, де воно було в день народження. Для людини він показує тенденції року, а для держави — сценарій подій на цілий рік.

Народження України відбулося 24 серпня 1991 року о 17:58 у Києві. У 2025 році соляр включається трохи раніше — 23 серпня ввечері. І важлива деталь: цього року він співпадає з новолунням, що завжди дає можливості для нового початку, оновлення енергії та пошуку нових шляхів розвитку.

Чи буде продовження війни в Україні?

Так, військова напруга зберігається. Гороскоп року показує гострі та непередбачувані події, які триматимуть країну у стані боротьби.

(На це вказує Марс у квадратурі до радикального Урану, а також Чорний Місяць, що зараз знаходиться на Плутоні України, підсилюючи кармічні випробування.)

Чи будуть гострі військові події?

Так, видно ризик раптових і вибухових ситуацій, несподіваних загострень. Народ і армія змушені будуть постійно мобілізувати сили.

(Марс як символ війни у напруженому аспекті до Урану, що означає вибухи й несподіванки.)

Шанси на припинення вогню цього року оцінюються в 40% - прогнози букмекерів 15.08.25, 20:03 • 7151 перегляд

Можливі домовленості й перемовини?

Є шанс на тимчасове припинення вогню або переговори. Проте це залежатиме від зовнішньої підтримки та позиції партнерів. Якщо домовленостей не буде восени, війна може тривати і в наступному році. (На це вказує Юпітер на Десценденті, що символізує міжнародні угоди й підтримку.)

путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа19.08.25, 15:13 • 289792 перегляди

Чи будуть змінюватися кордони України?

Так, нестабільність кордонів триватиме до 2027 року. Можливі як повернення частини територій, так і періодичні втрати.

(Це пов'язано з транзитним Ураном у зоні, що відповідає за територіальну цілісність.)

Чи буде підтримка партнерів?

Так. Союзники залишаються з Україною. У 2025 році допомога від міжнародних партнерів буде вагомим фактором, що дозволить країні триматися у складних обставинах. (Про це говорить не лише Юпітер, а й велика кількість важливих планет, які опинилися в полі партнерства — символ міжнародної підтримки й угод.)

Україна отримала 4,05 млрд євро міжнародної підтримки - Свириденко22.08.25, 16:38 • 3060 переглядiв

Яка фінансова ситуація буде в країні?

Попри кризу, Україна зберігатиме матеріальний фундамент. Основна сила буде у землі й аграрному секторі, які стануть опорою для економіки.

(На це вказує гармонійний аспект Сатурна й Нептуна до радикального Сатурна — символ витривалості й базових ресурсів.)

Що буде з керівництвом країни?

Висока ймовірність несподіваних змін у владі, політичних криз та кадрових перестановок. Це період нестабільності у вищих ешелонах керівництва.

(Сонце України у квадратурі з транзитним Ураном — символ раптових змін у владі.)

"Був би задоволений, якщо б вибори вже були" - Зеленський21.08.25, 11:52 • 3558 переглядiв

Яка головна мета цих подій?

У гороскопі року чітко видно кармічний вектор: Раху у зв'язці з Плутоном. Це означає, що через Україну відбувається глобальна трансформація світу. Події в нашій країні стають точкою, з якої починається зміна світового порядку. (Конфігурація "парусник" з участю Раху та Плутона.)

Висновок

"Ми вступаємо у рік, де випробування будуть поруч із надією. Та головне — Україна не самотня: її підтримує світ, її захищає невидима сила, її веде кармічна мета, більша за саму країну. І навіть коли темрява здається густою, саме в ці моменти народжується світло. Україна вистоїть — бо її місія змінює не лише нас, а й увесь світ", - наголосила Базиленко. 

Лілія Подоляк

