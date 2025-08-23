Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 розпочнеться новий річний соляр для України. Країна входить у новий рік свого життя під знаком небесних випробувань і благословень. Яким буде наступний рік для України - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.
Як розповіла Базиленко, у момент соляру Сонце зустрічається з Місяцем у новолунні, відкриваючи двері до нового циклу, де світло народжується з темряви.
Це не лише астрологічний символ — це нагадування про силу духу нашої нації: навіть у найважчі часи ми маємо шанс почати знову, піднятися, віднайти нові шляхи та тримати курс у майбутнє
Що таке соляр і чому він важливий?
В астрології соляр — це річний гороскоп, який складається на момент повернення Сонця в ту саму точку, де воно було в день народження. Для людини він показує тенденції року, а для держави — сценарій подій на цілий рік.
Народження України відбулося 24 серпня 1991 року о 17:58 у Києві. У 2025 році соляр включається трохи раніше — 23 серпня ввечері. І важлива деталь: цього року він співпадає з новолунням, що завжди дає можливості для нового початку, оновлення енергії та пошуку нових шляхів розвитку.
Чи буде продовження війни в Україні?
Так, військова напруга зберігається. Гороскоп року показує гострі та непередбачувані події, які триматимуть країну у стані боротьби.
(На це вказує Марс у квадратурі до радикального Урану, а також Чорний Місяць, що зараз знаходиться на Плутоні України, підсилюючи кармічні випробування.)
Чи будуть гострі військові події?
Так, видно ризик раптових і вибухових ситуацій, несподіваних загострень. Народ і армія змушені будуть постійно мобілізувати сили.
(Марс як символ війни у напруженому аспекті до Урану, що означає вибухи й несподіванки.)
Можливі домовленості й перемовини?
Є шанс на тимчасове припинення вогню або переговори. Проте це залежатиме від зовнішньої підтримки та позиції партнерів. Якщо домовленостей не буде восени, війна може тривати і в наступному році. (На це вказує Юпітер на Десценденті, що символізує міжнародні угоди й підтримку.)
Чи будуть змінюватися кордони України?
Так, нестабільність кордонів триватиме до 2027 року. Можливі як повернення частини територій, так і періодичні втрати.
(Це пов’язано з транзитним Ураном у зоні, що відповідає за територіальну цілісність.)
Чи буде підтримка партнерів?
Так. Союзники залишаються з Україною. У 2025 році допомога від міжнародних партнерів буде вагомим фактором, що дозволить країні триматися у складних обставинах. (Про це говорить не лише Юпітер, а й велика кількість важливих планет, які опинилися в полі партнерства — символ міжнародної підтримки й угод.)
Яка фінансова ситуація буде в країні?
Попри кризу, Україна зберігатиме матеріальний фундамент. Основна сила буде у землі й аграрному секторі, які стануть опорою для економіки.
(На це вказує гармонійний аспект Сатурна й Нептуна до радикального Сатурна — символ витривалості й базових ресурсів.)
Що буде з керівництвом країни?
Висока ймовірність несподіваних змін у владі, політичних криз та кадрових перестановок. Це період нестабільності у вищих ешелонах керівництва.
(Сонце України у квадратурі з транзитним Ураном — символ раптових змін у владі.)
Яка головна мета цих подій?
У гороскопі року чітко видно кармічний вектор: Раху у зв’язці з Плутоном. Це означає, що через Україну відбувається глобальна трансформація світу. Події в нашій країні стають точкою, з якої починається зміна світового порядку. (Конфігурація "парусник" з участю Раху та Плутона.)
Висновок
"Ми вступаємо у рік, де випробування будуть поруч із надією. Та головне — Україна не самотня: її підтримує світ, її захищає невидима сила, її веде кармічна мета, більша за саму країну. І навіть коли темрява здається густою, саме в ці моменти народжується світло. Україна вистоїть — бо її місія змінює не лише нас, а й увесь світ", - наголосила Базиленко.