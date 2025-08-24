Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW

В течение 2024 и 2025 годов наблюдается резкое увеличение количества достоверных сообщений и видеозаписей казни украинских военнопленных российскими войсками. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Указывается, что в интервью одному из независимых белорусских изданий бывший военнослужащий российского батальона "Сомали" Иван Охлопков подтвердил, что российское военное командование на поле боя активно приказывает подчиненным казнить украинских военнопленных.

Солдат сообщил, что командир его штурмового взвода ... отдал приказ по радио о казни военнопленных, и солдат описал процесс снятия брони с украинских военнопленных, поиска скрытого места и казни военнопленных выстрелами в спину