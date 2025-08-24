Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW
Киев • УНН
Институт изучения войны (ISW) сообщает об увеличении числа достоверных сообщений и видеозаписей казней украинских военнопленных российскими войсками. Бывший российский военнослужащий подтвердил приказы о казнях от командования.
В течение 2024 и 2025 годов наблюдается резкое увеличение количества достоверных сообщений и видеозаписей казни украинских военнопленных российскими войсками. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Указывается, что в интервью одному из независимых белорусских изданий бывший военнослужащий российского батальона "Сомали" Иван Охлопков подтвердил, что российское военное командование на поле боя активно приказывает подчиненным казнить украинских военнопленных.
Солдат сообщил, что командир его штурмового взвода ... отдал приказ по радио о казни военнопленных, и солдат описал процесс снятия брони с украинских военнопленных, поиска скрытого места и казни военнопленных выстрелами в спину
Аналитики отмечают, что российские военные командиры часто являются либо соучастниками, либо теми, кто непосредственно разрешает подчиненным казнить украинских военнопленных, нарушая международное право.
Напомним
ГУР перехватило разговор, где российский командир приказывает не брать в плен раненых украинских военных, а "обнулять" их.
