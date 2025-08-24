$41.220.00
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 33888 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 36210 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 34906 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 22215 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 46367 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 32203 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 31540 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25683 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25070 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14130 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Институт изучения войны (ISW) сообщает об увеличении числа достоверных сообщений и видеозаписей казней украинских военнопленных российскими войсками. Бывший российский военнослужащий подтвердил приказы о казнях от командования.

Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW

В течение 2024 и 2025 годов наблюдается резкое увеличение количества достоверных сообщений и видеозаписей казни украинских военнопленных российскими войсками. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Указывается, что в интервью одному из независимых белорусских изданий бывший военнослужащий российского батальона "Сомали" Иван Охлопков подтвердил, что российское военное командование на поле боя активно приказывает подчиненным казнить украинских военнопленных.

Солдат сообщил, что командир его штурмового взвода ... отдал приказ по радио о казни военнопленных, и солдат описал процесс снятия брони с украинских военнопленных, поиска скрытого места и казни военнопленных выстрелами в спину

- говорится в статье.

Аналитики отмечают, что российские военные командиры часто являются либо соучастниками, либо теми, кто непосредственно разрешает подчиненным казнить украинских военнопленных, нарушая международное право.

Напомним

ГУР перехватило разговор, где российский командир приказывает не брать в плен раненых украинских военных, а "обнулять" их.

За последний год кардинально возросло количество казней россиянами украинских пленных - Лубинец02.07.25, 15:21 • 1998 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Институт изучения войны