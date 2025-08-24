Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW

Протягом 2024 та 2025 років спостерігається різке збільшення кількості достовірних повідомлень та відеозаписів страти українських військовополонених російськими військами. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Вказується, що в інтерв'ю одному з незалежних білоруських видань колишній військовослужбовець російського батальйону "Сомалі" Іван Охлопков підтвердив, що російське військове командування на полі бою активно наказує підлеглим страчувати українських військовополонених.

Солдат повідомив, що командир його штурмового взводу ... віддав наказ по радіо про страту військовополонених, і солдат описав процес зняття броні з українських військовополонених, пошуку прихованого місця та страти військовополонених пострілами в спину