Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW
Київ • УНН
Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про збільшення кількості достовірних повідомлень та відеозаписів страт українських військовополонених російськими військами. Колишній російський військовослужбовець підтвердив накази про страти від командування.
Протягом 2024 та 2025 років спостерігається різке збільшення кількості достовірних повідомлень та відеозаписів страти українських військовополонених російськими військами. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Вказується, що в інтерв'ю одному з незалежних білоруських видань колишній військовослужбовець російського батальйону "Сомалі" Іван Охлопков підтвердив, що російське військове командування на полі бою активно наказує підлеглим страчувати українських військовополонених.
Солдат повідомив, що командир його штурмового взводу ... віддав наказ по радіо про страту військовополонених, і солдат описав процес зняття броні з українських військовополонених, пошуку прихованого місця та страти військовополонених пострілами в спину
Аналітики зазначають, що російські військові командири часто є або співучасниками, або тими, хто безпосередньо дозволяють підлеглим страчувати українських військовополонених, порушуючи міжнародне право.
Нагадаємо
ГУР перехопило розмову, де російський командир наказує не брати в полон поранених українських військових, а "обнуляти" їх.
