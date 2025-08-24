Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 33887 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 36209 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 34905 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 22215 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 46366 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 32203 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 31540 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25682 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25069 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14130 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.2м/с
71%
746мм
Популярнi новини
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України23 серпня, 16:26 • 10086 перегляди
У Литві повідомила про розкриття "особливо зухвалої" схеми обходу санкцій проти рф23 серпня, 16:35 • 6720 перегляди
Ворог атакував Дніпропетровщину дронами, артилерією та КАБами: одна людина загинула, 9 постраждалих23 серпня, 17:12 • 3740 перегляди
Обширна географія, різні теми: Власюк розповів деталі про санкції проти громадян різних країн, які спонсорують рф23 серпня, 17:34 • 3296 перегляди
Сирія планує прибрати два нулі зі своєї валюти, нові банкноти друкуватиме у рф - Reuters23 серпня, 17:54 • 3490 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 33887 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 26728 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 34905 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 29203 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 46366 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Милорад Додик
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 31540 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 20098 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 21829 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 24417 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 31767 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
КАБ-500
Крилата ракета
Нафта
КАБ-250

Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про збільшення кількості достовірних повідомлень та відеозаписів страт українських військовополонених російськими військами. Колишній російський військовослужбовець підтвердив накази про страти від командування.

Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW

Протягом 2024 та 2025 років спостерігається різке збільшення кількості достовірних повідомлень та відеозаписів страти українських військовополонених російськими військами. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Вказується, що в інтерв'ю одному з незалежних білоруських видань колишній військовослужбовець російського батальйону "Сомалі" Іван Охлопков підтвердив, що російське військове командування на полі бою активно наказує підлеглим страчувати українських військовополонених.

Солдат повідомив, що командир його штурмового взводу ... віддав наказ по радіо про страту військовополонених, і солдат описав процес зняття броні з українських військовополонених, пошуку прихованого місця та страти військовополонених пострілами в спину

- йдеться у статті.

Аналітики зазначають, що російські військові командири часто є або співучасниками, або тими, хто безпосередньо дозволяють підлеглим страчувати українських військовополонених, порушуючи міжнародне право.

Нагадаємо

ГУР перехопило розмову, де російський командир наказує не брати в полон поранених українських військових, а "обнуляти" їх.

За останній рік кардинально зросла кількість страт росіянами українських полонених - Лубінець02.07.25, 15:21 • 1998 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Інститут вивчення війни