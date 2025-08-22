$41.220.16
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Президент Украины подписал закон, гарантирующий военным 15 дней ежегодного отпуска и возвращающий 14 дней дополнительного отпуска участникам боевых действий. Также введен учебный отпуск для контрактников программы "18-24".

Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о праве на гарантированный отпуск для военных и дополнительные 14 дней отдыха. Что именно изменилось и как это будет работать на практике – специально для УНН объясняет Украинский центр безопасности и сотрудничества.

Что произошло?

31 июля Верховная Рада приняла законопроект, гарантирующий военнослужащим минимум 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска, возвращает 14 дней дополнительного отпуска для участников боевых действий и вводит учебный отпуск для контрактников программы "18-24". Президент уже подписал закон.

Важный нюанс – изменения вступят в силу через месяц после официального опубликования.

Право на отдых – это не о слабости, а об эффективности. Именно так побеждают в войнах на истощение: люди должны возвращаться в строй восстановленными и мотивированными

– объясняет УНН исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Нарабатывали решение Офис Президента (заместитель руководителя Павел Палиса, Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова), Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ.

Что именно изменилось?

Изменения следующие:

  • гарантированные 15 дней. Военнослужащий обязательно использует не менее 15 дней из 30 дней основного ежегодного отпуска (отказаться можно только по собственному желанию). Остальные до 30 дней – в зависимости от возможностей подразделения;
    • возвращены дополнительные 14 дней для УБД. Участники боевых действий снова могут получить дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней по разрешению командира. Во время военного положения эта норма фактически не действовала;
      • учебный отпуск. Контрактники по программе “18-24”, получающие высшее образование без отрыва от службы, имеют право на отпуск для сдачи экзаменов.

        Как это будет работать на практике?

        Предполагается следующее:

        • командир формирует график, чтобы одновременно в отпуске не находилось более 30% личного состава определенной категории, то есть в подразделении должно оставаться не менее 70% людей;
          • основной отпуск может предоставляться частями, но минимальная непрерывная часть составляет 15 дней (теперь – гарантировано);
            • каждый ветеран войны (а участники боевых действий сейчас приравнены в правах к ветеранам войны) имеет право на получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год;
              • отдельный вид отпуска – до 10 дней по семейным обстоятельствам.

                Гарантированные 15 дней ежегодного отпуска для каждого военнослужащего, возвращение 14 дней дополнительного отпуска для участников боевых действий и право на учебный отпуск для контрактников "18-24" – это элемент боеспособности и честного социального контракта между государством и людьми, которые нас защищают

                – резюмирует Дмитрий Жмайло.

                Дополнение

                Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в феврале этого года заявлял, что комитет ВР работает над возможностью введения дополнительных и обязательных отпусков для военных.

                В июне Вениславский указывал, что из-за ситуации на фронте сейчас говорить о демобилизации, увольнении в больших количествах военнослужащих нет оснований.

                Анна Мурашко

