Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Киев • УНН
Президент Украины подписал закон, гарантирующий военным 15 дней ежегодного отпуска и возвращающий 14 дней дополнительного отпуска участникам боевых действий. Также введен учебный отпуск для контрактников программы "18-24".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о праве на гарантированный отпуск для военных и дополнительные 14 дней отдыха. Что именно изменилось и как это будет работать на практике – специально для УНН объясняет Украинский центр безопасности и сотрудничества.
Что произошло?
31 июля Верховная Рада приняла законопроект, гарантирующий военнослужащим минимум 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска, возвращает 14 дней дополнительного отпуска для участников боевых действий и вводит учебный отпуск для контрактников программы "18-24". Президент уже подписал закон.
Важный нюанс – изменения вступят в силу через месяц после официального опубликования.
Право на отдых – это не о слабости, а об эффективности. Именно так побеждают в войнах на истощение: люди должны возвращаться в строй восстановленными и мотивированными
Нарабатывали решение Офис Президента (заместитель руководителя Павел Палиса, Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова), Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ.
Что именно изменилось?
Изменения следующие:
- гарантированные 15 дней. Военнослужащий обязательно использует не менее 15 дней из 30 дней основного ежегодного отпуска (отказаться можно только по собственному желанию). Остальные до 30 дней – в зависимости от возможностей подразделения;
- возвращены дополнительные 14 дней для УБД. Участники боевых действий снова могут получить дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней по разрешению командира. Во время военного положения эта норма фактически не действовала;
- учебный отпуск. Контрактники по программе “18-24”, получающие высшее образование без отрыва от службы, имеют право на отпуск для сдачи экзаменов.
Как это будет работать на практике?
Предполагается следующее:
- командир формирует график, чтобы одновременно в отпуске не находилось более 30% личного состава определенной категории, то есть в подразделении должно оставаться не менее 70% людей;
- основной отпуск может предоставляться частями, но минимальная непрерывная часть составляет 15 дней (теперь – гарантировано);
- каждый ветеран войны (а участники боевых действий сейчас приравнены в правах к ветеранам войны) имеет право на получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год;
- отдельный вид отпуска – до 10 дней по семейным обстоятельствам.
Гарантированные 15 дней ежегодного отпуска для каждого военнослужащего, возвращение 14 дней дополнительного отпуска для участников боевых действий и право на учебный отпуск для контрактников "18-24" – это элемент боеспособности и честного социального контракта между государством и людьми, которые нас защищают
Дополнение
Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в феврале этого года заявлял, что комитет ВР работает над возможностью введения дополнительных и обязательных отпусков для военных.
В июне Вениславский указывал, что из-за ситуации на фронте сейчас говорить о демобилизации, увольнении в больших количествах военнослужащих нет оснований.