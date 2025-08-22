Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают

Украинский фармрынок уже более полугода находится в хаосе. Несмотря на то, что Правительство начало реформу рынка более 6 месяцев назад, условия маркетинговых отношений так до сих пор и не определены. В результате фармсектор оказался в подвешенном состоянии: аптеки теряют возможность работать стабильно, а пациенты переплачивают за лекарства. Так когда же будет обещанное снижение цен? Ведь именно под эгидой этого началось реформирование, именно такую задачу Президент Украины Владимир Зеленский дал Правительству. Объяснений от Минздрава требует и народный депутат Оксана Дмитриева. Которая уже направила соответствующий официальный депутатский запрос в Минздрав и Кабмин, сообщает УНН.

Закон четко определял срок в два месяца для разработки и принятия соответствующего постановления. Прошло уже более полугода, но документ до сих пор не утвержден. Это недопустимая ситуация, когда принятые законы не выполняются. Именно поэтому я подготовила и направила депутатский запрос в Кабмин и Минздрав с требованием предоставить информацию о состоянии выполнения закона, определить ответственных лиц и назвать конкретные сроки. Мы должны действовать в соответствии с законом, а не оставлять рынок в подвешенном состоянии - заявила нардеп, заместитель председателя Комитета по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева

Закон есть, результата нет

С 1 марта 2025 года правительство запретило любые маркетинговые договоры между производителями лекарств и аптеками. Объяснили это желанием убрать дополнительные расходы, заложенные в стоимость лекарств. Ведь, как заявляли тогда некоторые производители лекарств – маркетинговые платежи, которые фармпроизводители платят аптекам, закладываются в стоимость лекарств… ложатся на плечи украинцев. Однако уже через несколько месяцев стало понятно – обещанное удешевление не произошло. Ведь фармгиганты, которые обещали снизить себестоимость лекарств из-за отсутствия маркетинговых расходов на платежи аптекам, – за полгода этого так и не сделали.

Мониторинг показал, что стоимость большинства препаратов осталась на уровне февраля, а некоторые категории лекарств для хронически больных даже подорожали. Более того, само Министерство здравоохранения публично признало: реформа не дала ожидаемого результата.

Проблема в том, что 71,5% стоимости лекарств формирует производитель. Наценки аптек и дистрибьюторов – фиксированные и значительно меньше. Поэтому единственными, кто остался в позиции "Выигрыш", являются производители, которые ежемесячно зарабатывают дополнительные 500 млн грн.

Социальный эффект: аптеки закрываются

Маркетинговые платежи использовались аптеками как возможность акций и социальных программ для покупателей. Кроме того, с начала полномасштабной войны они обеспечивали финансирование мобильных аптек, которые обеспечивали отдаленные общины лекарствами. После изменения правил одна из аптечных сетей закрыла два передвижных аптечных пункта на Харьковщине и Херсонщине. Жители десятков сел фактически остались без доступа к лекарствам.

Бизнес в режиме ожидания

Фармацевтический сектор сейчас парализован: рынок заморожен в состоянии неопределенности. Участники не могут планировать ни логистику, ни развитие сетей. Это бьет и по бизнесу, и по пациентам.

Я не являюсь сторонником жестких процентных ограничений или чрезмерного регулирования рынка. В ЕС действует другая логика: там устанавливают прозрачные правила, порядок, условия, запреты, но не фиксируют процентов в законе. Если мы хотим серьезно говорить о процентных ограничениях, то этот вопрос должен обсуждаться не только с участниками рынка, но и с Комитетом по вопросам экономики, Минэкономики и другими органами. Иначе существует риск, что такие нормы будут расценены как прямое вмешательство в хозяйственную деятельность. Если Министерство здравоохранения считает целесообразным введение именно процентных ограничений, оно имеет все основания подготовить и подать соответствующий - подчеркнула Оксана Дмитриева.

Она также подчеркнула самое важное: главное, чтобы в этих дискуссиях не потерялся пациент. Лекарства должны стать доступнее, а чрезмерное регулирование не должно привести к дефициту или новому подорожанию.

Невыполненное поручение Президента

На проблему обращает внимание и Виктор Сердюк, глава "Совета защиты прав и безопасности пациентов". Он напоминает, что еще в феврале Президент Зеленский поручил правительству и Минздраву снизить цены на лекарства минимум на 30%. Прошло более полугода, но ничего не изменилось.

"Проблему снова пытаются заговорить, а тем временем пациенты продолжают страдать от высоких цен на лекарства. Поручение Президента уже более полугода остается невыполненным. Из-за того, что Минздрав до сих пор не подготовил соответствующие предложения, Правительство, соответственно, не может ввести действенное регулирование фармацевтического рынка. То есть, проект постановления, которым бы восстанавливался маркетинг, до сих пор не подан в Кабмин, участники рынка до сих пор не понимают, когда регулирование рынка станет понятным и прогнозируемым, когда маркетинг возобновится и в какой форме. Соответственно, бизнесу сложно планировать свою работу даже в краткосрочной перспективе, что безусловно влияет на доступность лекарств."

По словам Сердюка, фармпроизводители снизили стоимость лишь на ограниченное количество "Топ 100" препаратов. Зато большинство лекарств, особенно для хронически больных, остаются дорогими.

Кому выгоден кризис?

На фоне этой неопределенности на фармрынке все чаще звучит теория о том, что один из фармгигантов имеет нардепа "на коротком поводке". Который активно выступает против маркетинговых договоров, хотя они уже полгода как запрещены.

Более того, аналитики подчеркивают возможную идентичность заявлений народного депутата и публичной риторики фармгиганта "Дарница". Владельцы которого имеют организацию "Благотворительный фонд семьи Загорий", которая ранее переводила на счет фонда братьев Кузьминых 9,5 млн грн.

Напомним, Кузьминых также сейчас судят за получение взятки в более чем полмиллиона гривен. Судебные заседания в ВАКС длятся уже почти полгода, но приговора до сих пор нет. Ведь Кузьминых затягивает процесс.