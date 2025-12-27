Украина пошла на компромиссы, а встречи с американской командой позволили США понять многие детали - Зеленский

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:54 • 1262 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
11:05 • 4908 просмотра
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto
27 декабря, 06:01 • 20258 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 29747 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 68166 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 42828 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 44609 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 61132 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29520 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 23076 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
82%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева27 декабря, 05:42 • 18580 просмотра
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto07:13 • 11859 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40 • 7444 просмотра
В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго08:11 • 10106 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр08:50 • 9858 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 33815 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 68166 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 31495 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 61132 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 56800 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Канада
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40 • 7448 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 33819 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 16386 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 15944 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 17667 просмотра
Актуальное
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
Отопление
МиГ-31

Украина пошла на компромиссы, а встречи с американской командой позволили США понять многие детали - Зеленский

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Президент Зеленский заявил, что встречи украинской и американской команд помогли США понять многие детали относительно гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, тогда как Россия демонстрирует желание продолжать войну.

Украина пошла на компромиссы, а встречи с американской командой позволили США понять многие детали - Зеленский

Встречи украинской и американских команд помогли США в понимании многих деталей: и относительно гарантий безопасности, безусловно, юридической поддержки этих гарантий безопасности, и какие нужны Украине. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Я считаю, что эти встречи нам были очень нужны. И вы знаете, что команда США общалась с россией, у них были встречи в москве. Я очень хотел, чтобы и Стив, и Джаред присоединились к встречам, к нам. Больше встреч – больше возможностей объяснить, где мы живем, за что мы боремся, кто борется. Они знают много вещей. Я думаю, наши встречи помогли им в понимании многих деталей: и относительно гарантий безопасности, безусловно, юридической поддержки этих гарантий безопасности, и какие нам они нужны

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что это не Украина начинала эту войну, начинала россия. Украина поддержала предложение Президента Трампа о прекращении огня, а россия нет.

"Украина пошла на много разных компромиссов, и этому есть фиксация в наших рабочих договоренностях, нашем 20-пунктном плане. Украина идет на все, что может остановить эту войну. Это говорит о том, что для нас приоритет номер один или единственный приоритет – окончание войны. Для нас приоритет – мир. Нам нужно быть сильными за столом переговоров, я много раз об этом говорил. Это абсолютная правда. Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира: Европы и США. А это: ПВО – недостаточно, оружие – недостаточно, деньги – слава богу, сейчас есть европейское решение, но, честно говоря, постоянный есть дефицит денег. Я не обвиняю. Я хочу просто сказать, что в этой войне, войне россии против Украины, мы хотим мира, а россия демонстрирует желание продолжать войну", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о разработке Украиной пошагового плана для реализации всех мирных инициатив. Он включает двусторонние переговоры по гарантиям безопасности с США и Европой, обсуждение военного измерения и плана восстановления.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина