Украина пошла на компромиссы, а встречи с американской командой позволили США понять многие детали - Зеленский

Встречи украинской и американских команд помогли США в понимании многих деталей: и относительно гарантий безопасности, безусловно, юридической поддержки этих гарантий безопасности, и какие нужны Украине. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Я считаю, что эти встречи нам были очень нужны. И вы знаете, что команда США общалась с россией, у них были встречи в москве. Я очень хотел, чтобы и Стив, и Джаред присоединились к встречам, к нам. Больше встреч – больше возможностей объяснить, где мы живем, за что мы боремся, кто борется. Они знают много вещей. Я думаю, наши встречи помогли им в понимании многих деталей: и относительно гарантий безопасности, безусловно, юридической поддержки этих гарантий безопасности, и какие нам они нужны - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что это не Украина начинала эту войну, начинала россия. Украина поддержала предложение Президента Трампа о прекращении огня, а россия нет.

"Украина пошла на много разных компромиссов, и этому есть фиксация в наших рабочих договоренностях, нашем 20-пунктном плане. Украина идет на все, что может остановить эту войну. Это говорит о том, что для нас приоритет номер один или единственный приоритет – окончание войны. Для нас приоритет – мир. Нам нужно быть сильными за столом переговоров, я много раз об этом говорил. Это абсолютная правда. Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира: Европы и США. А это: ПВО – недостаточно, оружие – недостаточно, деньги – слава богу, сейчас есть европейское решение, но, честно говоря, постоянный есть дефицит денег. Я не обвиняю. Я хочу просто сказать, что в этой войне, войне россии против Украины, мы хотим мира, а россия демонстрирует желание продолжать войну", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о разработке Украиной пошагового плана для реализации всех мирных инициатив. Он включает двусторонние переговоры по гарантиям безопасности с США и Европой, обсуждение военного измерения и плана восстановления.