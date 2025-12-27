Україна пішла на компроміси, а зустрічі з американською командою дозволили США зрозуміти багато деталей - Зеленський

Зустрічі української та американських команд допомогли США в розумінні багатьох деталей: і щодо гарантій безпеки, безумовно, юридичної підтримки цих гарантій безпеки, і які потрібні Україні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Я вважаю, що ці зустрічі нам були дуже потрібні. І ви знаєте, що команда США спілкувалася з росією, у них були зустрічі в москві. Я дуже хотів, щоб і Стів, і Джаред доєдналися до зустрічей, до нас. Більше зустрічей – більше можливостей пояснити, де ми живемо, за що ми боремось, хто бореться. Вони знають багато речей. Я думаю, наші зустрічі допомогли їм в розумінні багатьох деталей: і щодо гарантій безпеки, безумовно, юридичної підтримки цих гарантій безпеки, і які нам вони потрібні