Україна пішла на компроміси, а зустрічі з американською командою дозволили США зрозуміти багато деталей - Зеленський

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Президент Зеленський заявив, що зустрічі української та американської команд допомогли США зрозуміти багато деталей щодо гарантій безпеки. Він підкреслив, що Україна прагне миру, тоді як Росія демонструє бажання продовжувати війну.

Україна пішла на компроміси, а зустрічі з американською командою дозволили США зрозуміти багато деталей - Зеленський

Зустрічі української та американських команд допомогли США в розумінні багатьох деталей: і щодо гарантій безпеки, безумовно, юридичної підтримки цих гарантій безпеки, і які потрібні Україні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Я вважаю, що ці зустрічі нам були дуже потрібні. І ви знаєте, що команда США спілкувалася з росією, у них були зустрічі в москві. Я дуже хотів, щоб і Стів, і Джаред доєдналися до зустрічей, до нас. Більше зустрічей – більше можливостей пояснити, де ми живемо, за що ми боремось, хто бореться. Вони знають багато речей. Я думаю, наші зустрічі допомогли їм в розумінні багатьох деталей: і щодо гарантій безпеки, безумовно, юридичної підтримки цих гарантій безпеки, і які нам вони потрібні

- сказав Зеленський.

Президент наголосив, що це не Україна починала цю війну, починала росія. Україна підтримала пропозицію Президента Трампа щодо припинення вогню, а росія ні.

"Україна пішла на багато різних компромісів, і цьому є фіксація в наших робочих домовленостях, нашому 20 пунктному плані. Україна йде на все, що може зупинити цю війну. Це говорить про те, що для нас пріоритет номер один або єдиний пріоритет – закінчення війни. Для нас пріоритет – мир. Нам потрібно бути сильними за столом перемовин, я багато разів про це говорив. Це абсолютна правда. Щоб бути сильними, нам потрібна підтримка світу: Європи і США. А це: ППО – недостатньо, зброя – недостатньо, гроші – слава богу, зараз є європейське рішення, але, чесно кажучи, постійний є дефіцит грошей. Я не звинувачую. Я хочу просто сказати, що в цій війні, війні росії проти України, ми хочемо миру, а росія демонструє бажання продовжувати війну", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про розробку Україною покрокового плану для реалізації всіх мирних ініціатив. Він включає двосторонні переговори щодо гарантій безпеки з США та Європою, обговорення військового виміру та плану відновлення.

Павло Башинський

