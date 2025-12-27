Україна пропонує покрокові дії, щоб мирний план реально працював - Зеленський
Президент Зеленський повідомив про розробку Україною покрокового плану для реалізації всіх мирних ініціатив. Він включає двосторонні переговори щодо гарантій безпеки з США та Європою, обговорення військового виміру та плану відновлення.
Україна хоче запропонувати крок за кроком, як можна, зробити так, щоб всі мирні плани, реально працювали. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Ми сьогодні маємо двосторонній трек. Ми зустрічаємось з США. Ми обговорюємо гарантії безпеки Україна-США. Це один документ. Ми обговорюємо також гарантії безпеки з Європи. Ми обговорюємо військовий вимір, це частина гарантій безпеки. Четверте, ми обговорюємо план добробуту - це план відновлення, в якому буде багато документів. П’яте, те що ми хочемо обговорити з президентом, це план послідовних дій. Тобто ми хочемо запропонувати крок за кроком, як можна, зробити так, щоб всі ті плани, про які я вже сказав, реально запрацювали. Вони проговорять з росіянами, і будемо мати фідбек
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що надання США гарантії безпеки Україні залежить від президента Дональда Трампа.