Україна пропонує покрокові дії, щоб мирний план реально працював - Зеленський

Україна хоче запропонувати крок за кроком, як можна, зробити так, щоб всі мирні плани, реально працювали. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Ми сьогодні маємо двосторонній трек. Ми зустрічаємось з США. Ми обговорюємо гарантії безпеки Україна-США. Це один документ. Ми обговорюємо також гарантії безпеки з Європи. Ми обговорюємо військовий вимір, це частина гарантій безпеки. Четверте, ми обговорюємо план добробуту - це план відновлення, в якому буде багато документів. П’яте, те що ми хочемо обговорити з президентом, це план послідовних дій. Тобто ми хочемо запропонувати крок за кроком, як можна, зробити так, щоб всі ті плани, про які я вже сказав, реально запрацювали. Вони проговорять з росіянами, і будемо мати фідбек