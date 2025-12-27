$41.930.00
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
11:05 • 3896 перегляди
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНСPhoto
27 грудня, 06:01 • 19734 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 29321 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 67339 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 42592 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 44403 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 60801 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29479 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 23048 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Україна пропонує покрокові дії, щоб мирний план реально працював - Зеленський

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент Зеленський повідомив про розробку Україною покрокового плану для реалізації всіх мирних ініціатив. Він включає двосторонні переговори щодо гарантій безпеки з США та Європою, обговорення військового виміру та плану відновлення.

Україна пропонує покрокові дії, щоб мирний план реально працював - Зеленський

Україна хоче запропонувати крок за кроком, як можна, зробити так, щоб всі мирні плани, реально працювали. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Ми сьогодні маємо двосторонній трек. Ми зустрічаємось з США. Ми обговорюємо гарантії безпеки Україна-США. Це один документ. Ми обговорюємо також гарантії безпеки з Європи. Ми обговорюємо військовий вимір, це частина гарантій безпеки. Четверте, ми обговорюємо план добробуту - це план відновлення, в якому буде багато документів. П’яте, те що ми хочемо обговорити з президентом, це план послідовних дій. Тобто ми хочемо запропонувати крок за кроком, як можна, зробити так, щоб всі ті плани, про які я вже сказав, реально запрацювали. Вони проговорять з росіянами, і будемо мати фідбек

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що надання США гарантії безпеки Україні залежить від президента Дональда Трампа.

Павло Башинський

